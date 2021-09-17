Правительство создало Государственный налоговый университет

Сегодня, 6 октября, Кабинет Министров одобрил создание Государственного налогового университета.
Новое высшее учебное заведение отнесено к сфере управления Министерства финансов.
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Кабмин также реорганизовал Университет государственной фискальной службы путем присоединения его к Государственному налоговому университету.
В правительстве рассчитывают, что эти решения позволят осуществлять профильную подготовку специалистов для работы в сфере государственных финансов, в частности в налоговой и таможенной сферах, а также финансистов, аудиторов и экономистов.
Кроме этого, Кабинет Министров одобрил реорганизацию Киевского национального торгово-экономического университета путем разделения и создания Государственного торгово-экономического университета и Одесского торгово-экономического профессионального колледжа с отнесением их к сфере управления Министерства образования и науки.
Решение было принято во исполнение Закона “О высшем образовании” в части оптимизации сети учреждений высшего образования.
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