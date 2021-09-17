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Правительство создало Государственный налоговый университет

Правительство создало Государственный налоговый университет

Сегодня, 6 октября, Кабинет Министров одобрил создание Государственного налогового университета.

Новое высшее учебное заведение отнесено к сфере управления Министерства финансов.

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Кабмин также реорганизовал Университет государственной фискальной службы путем присоединения его к Государственному налоговому университету.

В правительстве рассчитывают, что эти решения позволят осуществлять профильную подготовку специалистов для работы в сфере государственных финансов, в частности в налоговой и таможенной сферах, а также финансистов, аудиторов и экономистов.

Кроме этого, Кабинет Министров одобрил реорганизацию Киевского национального торгово-экономического университета путем разделения и создания Государственного торгово-экономического университета и Одесского торгово-экономического профессионального колледжа с отнесением их к сфере управления Министерства образования и науки.

Решение было принято во исполнение Закона “О высшем образовании” в части оптимизации сети учреждений высшего образования.

Справка Finance.ua:

  • 31 мая Президент Зеленский подписал указ о создании в Украине президентского университета, где будут готовить специалистов в сфере информационной и кибербезопасности, искусственного интеллекта, нанотехнологий, аэрокосмических, энергетических и биотехнологий;
  • по словам главы государства, в президентском университете будут готовить «людей будущего» лучшие преподаватели. Согласно указу, университет будет финансироваться на принципах государственно-частного партнерства;
  • начало обучения запланировано на 1 октября 2023 года.
По материалам Дело
  • i

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