Отопление может подорожать на 40%: мнение экспертов

Центральные и региональные власти договорились зафиксировать тарифы на тепло и горячую воду для населения не выше уровня конца отопительного сезона 2020/2021. Без этого, из-за рекордных цен на газ — ключевой составляющей себестоимости тепловой энергии, — платежки должны сильно потяжелеть.

В частности, в Киеве — на 40% относительно прошлого года, заявляли в «Киевтеплоэнерго». То есть с 1654,4 грн до 2316,1 грн за Гигакалорию (Гкал). В некоторых населенных пунктах ситуация еще критичнее.

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Например, в «Ровнотеплоэнерго» подсчитали, что для них экономически обоснованным будет тариф 3290 грн/Гкал. Действующий сейчас — 1913 грн/Гкал.

Чтобы предотвратить удорожание, компания «Нафтогаз трейдинг» предоставит коммунальным производителям теплоэнергии (ТКЭ) голубое топливо по цене 7,42 грн/куб. м. Кроме того, органы местной власти смогут рассчитывать на прямую финансовую помощь от государства для стабильного прохождения отопительного сезона.

Мнение экспертов. Как считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, крупные города с большим бюджетом, в первую очередь Киев, смогут частично оказать поддержку ТКЭ из собственных средств.

«Но многие местные власти начнут поднимать тарифы для бизнеса, чтобы покрыть свои расходы по жилому фонду», — полагает Попенко.

Он добавляет, что коэффициент налогоспособности территориальных общин также не может служить показателем их возможности финансирования ТКЭ — при сравнительно высоких налоговых поступлениях и большом количестве населения у ОТГ может быть дефицит бюджета.

Исходя из этого, можно предположить, что местным властям все-таки придется утвердить повышенные тарифы на тепловую энергию — такая возможность у них остается ввиду необязательности исполнения меморандума, напоминает Попенко.

Со своей стороны, энергетический эксперт Валентин Землянский усомнился в таком сценарии. По его мнению, центральные власти приложат все усилия и задействуют «ручной режим», чтобы не допустить роста цен.

Так или иначе, в ближайшее время местные власти будут вынуждены утвердить окончательный тариф на тепло — отопительный сезон начнется после снижения среднесуточной температуры ниже 8 градусов.

Продолжат ли ТКЭ получать газ по 7420 грн/тыс. куб. м. от «Нафтогаза» в случае нарушения условий меморандума — при повышении тарифов, задержке с оплатой за ресурс из-за «неплатежей» со стороны потребителей или срыве государственного и местного финансирования — также непонятно.

Представитель НАКа Максим Белявский на вопрос UBR.ua о том, может ли госкомпания прекратить поставки газа ТКЭ, если последние не смогут оплачивать газ в соответствии с требованиями меморандума, ответил, что «ответственные сотрудники „Нафтогаза“ будут демонстрировать максимальную толерантность во время взаимодействия с теплокоммунэнерго».