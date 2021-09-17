Турция продлила ограничения для туристов до конца года

Турция продлила требование о наличии Covid-сертификатов или отрицательного ПЦР-теста для всех, кто въезжает в страну, до конца года.

Если упомянутых документов нет, иностранцы могут предоставить справку о выздоровлении от коронавируса, которая действует на протяжении шести месяцев.

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Документы проверяют у пассажиров перед вылетом в Турцию.

От таких требований освобождены дети до 12 лет и все взрослые пассажиры, которые следуют транзитом через аэропорты страны в другие государства.