Системы взвешивания-в-движении появятся на всех ключевых дорогах «Большой стройки»

В течение ближайшего года планируется оборудовать площадками Weigh-in-Motion (взвешивание-в-движении) все ключевые маршруты Украины, которые восстанавливаются в рамках программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка».

Об этом пишет заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

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«За год площадки заработают по всей Украине. Сейчас же полноценно функционируют и собирают данные 52 WIM-комплекса по всей стране. До конца года их количество будет удвоено. Конечная цель — покрыть станциями главные транспортные артерии страны», — написал он.

Найем рассказал, что первый автоматический штраф за перегруз, зафиксированный системой после запуска 1 октября, был максимальный — 51 тыс. грн.

«Грузовик двигался с превышением допустимой нормы массы на ось 39%. Это в очередной раз доказывает, что функция контроля — ключевая в вопросе сохранения объектов «Большой строки», — подчеркнул замглавы Мининфраструктуры.

По его словам, система WIM определяет вес автомобиля с помощью вмонтированных в дорожное покрытие датчиков. Камеры фиксируют скорость, габариты и номерные знаки транспортных средств. Данные о нарушениях передаются и обрабатываются в Центре обработки данных Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Инспектор не может отменить зафиксированное нарушение — он только проверяет данные, формирует постановление и накладывает электронную подпись. После этого постановление с реквизитами на уплату автоматически направляется нарушителю.

Кроме этого, ответственность за нарушение установленных габаритно-весовых норм была значительно повышена в зависимости от размера перегрузки:

от 5% до 10% – 8,5 тыс. грн;

от 10% до 20% – 17 тыс. грн;

от 20% до 30% – 34 тыс. грн;

более 30% – 51 тыс. грн.

По данным Найема, каждый пятый километр разрушенных дорог в Украине — это следствие превышения допустимых весовых норм.

«Наша цель — не начислить как можно больше штрафов, а защитить дороги и мотивировать перевозчиков и грузоотправителей не нарушать, соблюдать правила и предотвратить разрушение дорог. Сейчас мы размещаем площадки WiM на всех ключевых дорожных и мостовых объектах «Большой стройки», — подчеркнул он.