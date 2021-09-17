lifecell объявил о повышении цен на ряд тарифов

В сентябре-октябре этого года мобильный оператор lifecell меняет стоимость индивидуальных тарифных планов.
Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет ubr.ua.
Некоторым пользователям начали приходить текстовые сообщения с предупреждением о повышении расценок. Например, с 13 октября ежемесячная стоимость пакета “Смарт Лайф 2020” будет составлять 150 грн вместо прежних 120 грн.
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Что говорит сам оператор? В lifecell подчеркнули, что “стоимость большинства четырехнедельных пакетов услуг в тарифных планах не менялась в течение 2021 года”. Оператор отметил, что “придерживался предварительно объявленных обещаний по гарантиям цены до 31 августа по ряду тарифов, таких как “Интернет Безмеж” и “Ровный Год”.
“Постоянный рост стоимости электроэнергии и плата за радиочастотный ресурс не позволяют оператору оставлять цены на услуги для абонентов на прежнем уровне”, – констатировали в lifecell.
В компании заявили, что если абонентов не устроит новая стоимость услуг, то они могут:
“На рост цены для абонентов повлияло несколько факторов, главные из них – инвестиции, направленные на развитие 4G-сети по всей Украине, и подключения новых населенных пунктов к скоростному мобильному интернету”, – объяснили в компании.
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В пресс-службе lifecell отметили, что работа над расширением 4G-сети происходит в соответствии с подписанным с правительством меморандумом о сокращении цифрового разрыва между крупными городами и селами.
По состоянию на конец августа высокоскоростной интернет от оператора доступен в более 12,5 тыс. населенных пунктов Украины, где в целом проживают около 28 млн человек.
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