Тарифы на тепло для населения и юрлиц: что изменится в отопительном сезоне

Украинские власти решили зафиксировать тарифы на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона. Вместе с тем тарифы для юридических лиц и бюджетных организаций возрастут пропорционально ценам на газ.

Об этом пишет РБК-Украина.

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Кабинет Министров, НАК «Нафтогаз Украины» и Ассоциация городов Украины 30 сентября подписали Меморандум о взаимопонимании, который фиксирует тарифы.

Как отметил премьер-министр Денис Шмыгаль, «в основе этого меморандума — договоренность о том, что местные власти не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим». По его словам, также в меморандуме зафиксирована договоренность о «бесперебойности поставок газа». Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка местных общин «для бесперебойной работы теплокоммунэнерго и неизменности тарифов».

Тарифы для юрлиц и бюджетных учреждений резко возрастут

Министерство развития общин и территорий Украины подготовило проект постановления Кабинета министров относительно определения платы за тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и поставке горячей в связи с изменением цены природного газа. Предприятия ТКЭ смогут повысить тарифы уже в октябре.

Согласно документу, изменение размера начислений за тепловую энергию и горячую воду потребителям (кроме населения) в связи с ежемесячным изменением цены природного газа, начиная с начислений за октябрь 2021 года отражается ежемесячно в платежных документах, присланных в месяце, следующем за расчетным периодом.

О принятом решении по изменению размера начислений теплоснабжающая организация информирует путем размещения информационного сообщения на официальном веб-сайте органа местного самоуправления и/или на собственном веб-сайте.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, ежемесячное изменение цены природного газа объективно требует пересмотра тарифов на тепловую энергию и коммунальные услуги для потребителей помимо населения.

Кроме того, «процедура пересмотра тарифов органом местного самоуправления может занимать по времени 1,5−2 месяца, что не позволяет предприятию теплоснабжения своевременно реагировать на ценовые изменения и иметь источник для расчетов за природный газ».