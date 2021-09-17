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Майнеры нашли способ добывать криптовалюту в космосе

Майнеры нашли способ добывать криптовалюту в космосе

Компании Spire Global и SpaceChain заключили соглашение о запуске блокчейна для добычи криптовалют при помощи космических спутников. Вполне вероятно, новая система позволит добывать и обменивать криптовалюту, независимо от государственного влияния.

Spire при помощи своего суперкомпьютера Sabertooth загрузит программное обеспечение на уже работающий орбитальный спутник, а затем перенесет полезную нагрузку на новый аппарат, который планирует запустить в конце 2021 года. До этого она уже разместила на орбите 100 малых многоцелевых приемников LEMUR, которые обеспечивают работу ПО и предоставляют полезные услуги для наблюдения.

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SpaceChain в июле вместе с многоклиентским спутником YAM-2 компании Loft Orbital отправил в космос модуль полезной нагрузки для работы блокчейна, а до этого наладил еще несколько небольших узлов. Кроме того, проект разместил на МКС свое оборудование при помощи шлюза Nanoracks Bishop Airlock. Блокчейн SpaceChain использует систему Qtum, которая объединила лучшие черты Bitcoin и Ethereum, она работает по принципу доказательства доли владения (Proof of stake).

“Космос — это следующий рубеж для бизнеса, и с помощью спутниковой инфраструктуры Spire мы выводим глобальное сотрудничество на высшую точку. Это партнерство поможет нам использовать спутниковые вычисления для устранения препятствий и создания более открытой, совместной и глобальной экономики”, — заявил Зи Чжэн, соучредитель и генеральный директор SpaceChain.

По материалам Фокус
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