Биткоин-энтузиасты создали бойлер для добычи криптовалюты (фото)

Компания WiseMining представила бойлер на базе ASIC-майнеров, который позволяет нагревать воду и майнить биткоины.
Промежуточным теплоносителем бойлера Sato выступает специальная диэлектрическая охлаждающая жидкость, которая переносит тепло от ASIC-майнера к воде в баке.
В блоке охлаждения ASIC жидкость кипит и испаряется, пар поднимается в змеевик бака и конденсируется, отдавая тепло воде. Конденсат стекает обратно в блок охлаждения.
Конструкция бойлера позволяет осуществлять горячую замену хеш-плат ASIC-майнера.
Максимальная тепловая производительность Sato составляет всего 5 кВт, что не позволяет ему быть единственным источником тепла. По этой причине разработчики предусмотрели возможность подключения бойлера к основной системе теплоснабжения.
Продажи WiseMining Sato начнутся в апреле 2021 года. Его стоимость составляет $8990.
Оборудование для майнинга необходимо приобретать отдельно. Бойлер совместим с Antminer S9, S17, S19, S19 Pro, S19+.
В дальнейшем компания намерена представить другие модели бытовых нагревателей на базе ASIC-майнеров.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам бесплатно установят 122 тыс. умных электросчетчиков10 ч. назад - 6574 16
Уровень цен на продукты в Украине по сравнению с другими странами10 ч. назад - 5426 5
Борьба с пробками в Киеве: планируют построить многоуровневые транспортные развязки3 ч. назад - 530 4
Киев в «красной зоне»: что с транспортом (дополнено)9 ч. назад - 5963 3
Курс гривны в Украине: эксперт рассказал о трех вариантах сценарияВчера, 21:18 - 5902 3
Цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)10 ч. назад - 11378 2
Украинцам бесплатно установят 122 тыс. умных электросчетчиков10 ч. назад - 6574 16
Киев в «красной зоне»: что с транспортом (дополнено)9 ч. назад - 5963 3
Курс гривны в Украине: эксперт рассказал о трех вариантах сценарияВчера, 21:18 - 5902 3
Уровень цен на продукты в Украине по сравнению с другими странами10 ч. назад - 5426 5
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)Вчера, 12:10 - 200
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 925 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 504 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1787 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 2959 1