Биткоин-энтузиасты создали бойлер для добычи криптовалюты (фото)

Компания WiseMining представила бойлер на базе ASIC-майнеров, который позволяет нагревать воду и майнить биткоины.

Промежуточным теплоносителем бойлера Sato выступает специальная диэлектрическая охлаждающая жидкость, которая переносит тепло от ASIC-майнера к воде в баке.

В блоке охлаждения ASIC жидкость кипит и испаряется, пар поднимается в змеевик бака и конденсируется, отдавая тепло воде. Конденсат стекает обратно в блок охлаждения.



Конструкция бойлера позволяет осуществлять горячую замену хеш-плат ASIC-майнера.

Максимальная тепловая производительность Sato составляет всего 5 кВт, что не позволяет ему быть единственным источником тепла. По этой причине разработчики предусмотрели возможность подключения бойлера к основной системе теплоснабжения.



Продажи WiseMining Sato начнутся в апреле 2021 года. Его стоимость составляет $8990.

Оборудование для майнинга необходимо приобретать отдельно. Бойлер совместим с Antminer S9, S17, S19, S19 Pro, S19+.

В дальнейшем компания намерена представить другие модели бытовых нагревателей на базе ASIC-майнеров.