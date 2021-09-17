Зеленский и Федоров предлагают Facebook открыть офис в Украине

Президент Владимир Зеленский и вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в формате видеозвонка обсудили сотрудничество с главным операционным директором Facebook Шерил Сэндберг и вице-президентом Facebook Ником Клеггом.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
«Основные пункты переговоров — возможность открытия офиса Facebook в Украине, а также запуск новых продуктов компании для украинских пользователей. Кроме этого, президент рассказал о ключевых достижениях во внедрении цифровизации и дальнейших планах», — говорится в сообщении.
«Цифровизация — приоритет нашего государства. Это одна из крутых реформ, которая активно воплощается. Мы оцифровываем 100% госуслуг», — сказал Зеленский.
Также он пригласил представителей Facebook посетить Diia Summit этой осенью в Киеве.
«Это было бы серьезной поддержкой диджитал-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе в реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом», — добавил Зеленский.
Отмечается, что Минцифры сотрудничает с Facebook с самого начала своего существования.
«Вместе мы уже реализовали несколько успешных проектов. В частности, запустили Amber Alert-систему оповещений об исчезновении детей», — добавили в министерстве.
«Мы активно сотрудничаем с мировыми технологическими компаниями. Это Amazon, Microsoft, Apple, Google, Samsung, Lyft и многие другие ИТ-гиганты. Наша цель — не только регулярный запуск совместных проектов, но и появление официального представительства Facebook в Украине. Со своей стороны мы готовы способствовать выходу компании на наш рынок. Уверен, что наше сотрудничество будет полезно как для Украины, так и для Facebook», — заявил Федоров.
Сообщается, что в сотрудничестве с Facebook Минцифры также запустило совместный образовательный проект «Основы использования Facebook и Instagram для развития бизнеса онлайн» и SMB Hub Ukraine для малого и среднего бизнеса.
Кроме этого, компания Facebook запустила украинскую версию платформы с цифровой образования для родителей, учителей и подростков Get Digital в рамках европейской недели цифровой грамотности в Украине.
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