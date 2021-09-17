Закон, необходимый для добровольного декларирования, опубликовали в «Голосе Украины»

Закон, необходимый для введения добровольного декларирования, опубликовали в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины».

Документ обнародован и на сайте издания.

Законом № 1727-IX «О внесении изменения в статью 29 Бюджетного кодекса Украины в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Украины касательно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения одноразового (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет» (законопроект № 5154) предусматривается, что деньги, которые будут собраны в виде налогов за задекларированные средства, пойдут в общий фонд бюджета.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, с 1 сентября в Украине стартовало одноразовое (специальное) добровольное декларирование.

Кампания по добровольному декларированию продлится в течение года, до 1 сентября 2022-го. Основные сервисы будет предоставлять Государственная налоговая служба.

Процедура декларирования — абсолютно добровольная, декларант при этом не должен подтверждать источники своих доходов.

Справка Finance.ua:

Председатель налогового комитета Даниил Гетманцев ответил на наиболее критичные вопросы по налоговой амнистии, стартовавшей 1 сентября;