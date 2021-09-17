За январь-август дефицит Пенсионного фонда достиг более 12 млрд — максимум за этот год

По результатам 8 месяцев сверхплановый дефицит Пенсионного фонда, финансируемой за счет ссуд ЕКС, достиг за восемь месяцев 2021 года 12,1 млрд грн – это максимум за этот год.
Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления.
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В то же время если сравнивать с 2020 годом, то настоящий дефицит является меньшим. Так, в прошлом году рекорд был в ноябре, тогда ПФ задолжал 18,5 млрд грн, а в августе его показатели были на уровне 16,0 млрд грн.
Ранее экономист Андрей Новак заявлял, что из-за увеличения дефицита Пенсионного фонда через 10−15 лет его существование потеряет смысл. Поэтому Украине нужно скорее переходить на новые уровни пенсионной системы.
В Минсоцполитики посчитали, что с начала 2020 года средняя пенсия в Украине выросла на 25% или на 784 грн – до 3 866,84 грн.
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