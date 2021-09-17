В Польше заявили о нехватке работников из Украины

В Польше агентства по трудоустройству не могут заполнить вакансии и не скрывают, что на данный момент им не хватает работников из Украины.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

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Стало известно, что осенью и в декабре, перед зимними праздниками, в Польше увеличится число актуальных вакансий. Дело в том, что в этот период года предприятия получают больше заказов на продукцию, соответственно объем работы, который необходимо выполнить, увеличивается.

При этом польские кадровые агентства для иностранцев опасаются, что ситуация с нехваткой работников может усложниться.

В частности, президент агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инглот заявил, что сейчас в его компании есть 2 500 актуальных вакансий для трудовых мигрантов. Более того, он констатировал, что раньше польский бизнес чаще всего искал клиентов, но теперь ситуация изменилась — ищут сотрудников.

Однако за первые шесть месяцев текущего года в Польше зарегистрировали рекордное количество заявлений о приеме на работу — до 1 млн. Традиционно большая часть из них досталось именно украинским гражданам.

«Несмотря на пандемию, у нас рекордное количество иностранных рабочих. По нашим оценкам, это около 2 млн человек, большинство из которых из Украины», — сказал директор по продажам EWL Group Михал Вежховский.

Также сообщается, что, по мнению экспертов, нехватка рабочих в Польше является, с одной стороны, результатом восстановления экономики и роста спроса на рабочие руки, а с другой — конкуренцией со стороны других стран.