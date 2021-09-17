В Польше заявили о нехватке работников из Украины

В Польше агентства по трудоустройству не могут заполнить вакансии и не скрывают, что на данный момент им не хватает работников из Украины.
Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.
Читайте также: Польша введет налоговые льготы для заробитчан
Стало известно, что осенью и в декабре, перед зимними праздниками, в Польше увеличится число актуальных вакансий. Дело в том, что в этот период года предприятия получают больше заказов на продукцию, соответственно объем работы, который необходимо выполнить, увеличивается.
При этом польские кадровые агентства для иностранцев опасаются, что ситуация с нехваткой работников может усложниться.
В частности, президент агентства по трудоустройству Personnel Service Кшиштоф Инглот заявил, что сейчас в его компании есть 2 500 актуальных вакансий для трудовых мигрантов. Более того, он констатировал, что раньше польский бизнес чаще всего искал клиентов, но теперь ситуация изменилась — ищут сотрудников.
Однако за первые шесть месяцев текущего года в Польше зарегистрировали рекордное количество заявлений о приеме на работу — до 1 млн. Традиционно большая часть из них досталось именно украинским гражданам.
«Несмотря на пандемию, у нас рекордное количество иностранных рабочих. По нашим оценкам, это около 2 млн человек, большинство из которых из Украины», — сказал директор по продажам EWL Group Михал Вежховский.
Также сообщается, что, по мнению экспертов, нехватка рабочих в Польше является, с одной стороны, результатом восстановления экономики и роста спроса на рабочие руки, а с другой — конкуренцией со стороны других стран.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водительские права в Украине будут оформлять по-новомуВчера, 11:05 - 2897 9
Аудит «Укрзализныци» выявил нарушений и рисков на 60 миллиардовВчера, 13:30 - 443 7
Должник добровольно уплатил более 404,5 тысячи гривен долга по алиментам, чтобы выехать за границуВчера, 16:44 - 3400 2
Оформлено почти 40 тыс. авто «на еврономерах» за 100 дней действия законовПозавчера, 16:35 - 273 2
Шведская марка Volvo изменила логотипВчера, 22:00 - 776 2
Должник добровольно уплатил более 404,5 тысячи гривен долга по алиментам, чтобы выехать за границуВчера, 16:44 - 3400 2
Водительские права в Украине будут оформлять по-новомуВчера, 11:05 - 2897 9
Гетманцев рассказал о новом налоге на жилье и увеличении ренты на радиочастотыВчера, 21:01 - 2248 1
Вступило в силу постановление о хранении номерных знаков: сколько стоят суткиВчера, 17:25 - 1873 1
Цены на проезд в маршрутках подняли: перевозчики решили заработать в ожидании локдаунаВчера, 17:00 - 1640 1
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 1296 1
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 346
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 1328 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в Сингапуре12.09.2021, 11:56 - 934 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 954 5