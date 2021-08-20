Польша введет налоговые льготы для заробитчан

Польское правительство готовит масштабные налоговые льготы для украинских трудовых мигрантов и предпринимателей.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших доходах, узнал об условиях правительственной программы «Польский Лад» в Аналитическом центре компании по международному трудоустройству «Gremi Personal».

Что меняется:

работники в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане. В течение следующих трех лет они смогут вычесть 50% от налога, уплаченного за предыдущий год;

Минфин Польши заявляет, что в течение четырех лет госбюджет будет финансировать этим людям взносы в пенсионный фонд и страхование на случай болезни.

«То есть иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший налог на прибыль полных четыре года. Налоговая льгота также будет охватывать мигрантов, которые впервые приедут в Польшу. Они также смогут в течение четырех лет платить налоги на льготных условиях», — объясняют в «Gremi Personal».

Кто сможет воспользоваться программой:

поляки, которые живут за границей и планируют возвращение на родину, а также иностранцы.

«Это очередная, но не последняя попытка привлечь как работников, так и предпринимателей из других стран к инвестированию и уплате налогов в Польше. За последние годы в Польшу приехало рекордное количество мигрантов, которые уже внесли миллиарды злотых взносов в ZUS (Управление социального страхования Польши). Большая часть из них — это украинцы», — объясняет суть проекта «Польский Лад» владелец компании по международному трудоустройству «Gremi Personal» Евгений Кириченко.

Он также добавляет, что эта программа в какой-то степени может улучшить демографическую ситуацию, но не исправить неблагоприятные тенденции, связанные со старением общества. Чтобы иностранцы преодолели негативные тенденции, к 2028 году их в Польше должно быть более 6 миллионов. Таким образом, говорит Евгений Кириченко, в ближайшие годы правительство Польши будет только увеличивать такие программы привлечения трудовых мигрантов из стран Восточной Европы.

Справка Finance.ua:

на сегодня более миллиона украинцев легально работают в Польше на постоянной основе или в течение сезона, но в Польше существуют обязательства по уплате налога на доход, который вычитается из заработной платы;