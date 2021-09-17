Как снять квартиру и не стать жертвой развода: популярные уловки мошенников

Чем дальше развиваются технологии, тем больше у мошенников способов заработать – особенно это касается сдачи жилья в аренду. В то же время у потенциальных арендаторов есть множество инструментов, при помощи которых мошенников можно вывести на чистую воду, говорится в выпуске Bihus info.
Зачастую аферистам и показывать нечего потому, что квартиры попросту нет. Они могут звонить вам, входить в доверие и «по-братски» советовать заплатить как можно скорее потому, что именно вам хотят отдать этот вариант.
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Мошенники даже скинут право на собственность квартиры, ведь его можно легко подделать. Этот документ следует проверить в Реестре недвижимости (для этого нужно лишь 35 грн и электронная цифровая подпись, которую можно получить в банке). А предоплату лучше вносить только после осмотра квартиры так, как даже при настоящем праве на собственность, в ней уже могут жить другие люди.
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