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Как снять квартиру и не стать жертвой развода: популярные уловки мошенников

Как снять квартиру и не стать жертвой развода: популярные уловки мошенников

Чем дальше развиваются технологии, тем больше у мошенников способов заработать – особенно это касается сдачи жилья в аренду. В то же время у потенциальных арендаторов есть множество инструментов, при помощи которых мошенников можно вывести на чистую воду, говорится в выпуске Bihus info.

  • Аванс без просмотра квартиры. В разгар сезона — традиционно, когда первокурсники поступают в местные ВУЗы — квартиры разлетаются быстро. Этим мошенники и пользуются. Они могут поставить условие: либо предоплата, либо вы потеряетесь в очереди желающих ее снять.

Зачастую аферистам и показывать нечего потому, что квартиры попросту нет. Они могут звонить вам, входить в доверие и «по-братски» советовать заплатить как можно скорее потому, что именно вам хотят отдать этот вариант.

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Мошенники даже скинут право на собственность квартиры, ведь его можно легко подделать. Этот документ следует проверить в Реестре недвижимости (для этого нужно лишь 35 грн и электронная цифровая подпись, которую можно получить в банке). А предоплату лучше вносить только после осмотра квартиры так, как даже при настоящем праве на собственность, в ней уже могут жить другие люди.

  • Пересдача квартиры. В этой истории вас никто не будет торопить с предоплатой. Часто мошенники арендуют жилье, а потом его пересдают. Поэтому и времени у них много. Это может быть солидный «владелец» или «владелица», которые идеально знают жилье. Они пригласят вас в квартиру, и не один раз. Все покажут-расскажут, а при заключении договора продемонстрируют паспорт, в котором будет соответствующая прописка. Это неудивительно, ведь при задержании у подозреваемых в «жилищных» аферах находили несколько паспортов и документов. Естественно, все они фальшивые.
  • Информационный развод. Его можно распознать еще на этапе поиска и рассмотрения предложений. На сайте недвижимости вы находите привлекательный вариант и звоните по указанным в объявлении контактах. Но выясняется, что эту квартиру уже сдали. Чтобы вас не расстраивать (или не терять клиента), аферист предложит каталог других вариантов, а предварительно попросит денег за «оказание информационных услуг». Как правило, варианты в каталоге «липовые», и доверять таким «консультантам» не стоит.

Полезные советы:

  • попросите показать вам платежки за газ или другие коммунальные услуги за последние несколько месяцев. Аферисту показывать будет нечего;
  • расспросите у соседей о владельце квартиры. Иногда мошенники используют психологическую уловку — их сообщник под видом жильца этого дома «случайно» встречает «владельца» с вами в подъезде и демонстрирует дружескую беседу. Они здороваются, пожимают друг другу руки и делают все, чтобы вы поверили, что арендодатель давно здесь живет и вообще очень хороший человек;
  • проверяйте фото квартир в Google. Мошенники могут взять фотографии других квартир и выдавать их за свои. Поэтому загрузите картинки в “Гугл картинки”. Если сомнения подтвердятся, вы найдете те же фото на других сервисах. К слову, описания тоже лучше «гуглить», а номер телефона можно проверять по специальным программам — они помогут показать, как подписан номер «арендодателя» в телефонных книгах других абонентов.
По материалам Информатор Деньги
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