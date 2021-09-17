Как снять квартиру и не стать жертвой развода: популярные уловки мошенников

Чем дальше развиваются технологии, тем больше у мошенников способов заработать – особенно это касается сдачи жилья в аренду. В то же время у потенциальных арендаторов есть множество инструментов, при помощи которых мошенников можно вывести на чистую воду, говорится в выпуске Bihus info.

Аванс без просмотра квартиры. В разгар сезона — традиционно, когда первокурсники поступают в местные ВУЗ ы — квартиры разлетаются быстро. Этим мошенники и пользуются. Они могут поставить условие: либо предоплата, либо вы потеряетесь в очереди желающих ее снять.

Зачастую аферистам и показывать нечего потому, что квартиры попросту нет. Они могут звонить вам, входить в доверие и «по-братски» советовать заплатить как можно скорее потому, что именно вам хотят отдать этот вариант.

Читайте также: Сколько стоит жилье в городах-миллионниках Украины

Мошенники даже скинут право на собственность квартиры, ведь его можно легко подделать. Этот документ следует проверить в Реестре недвижимости (для этого нужно лишь 35 грн и электронная цифровая подпись, которую можно получить в банке). А предоплату лучше вносить только после осмотра квартиры так, как даже при настоящем праве на собственность, в ней уже могут жить другие люди.

Пересдача квартиры. В этой истории вас никто не будет торопить с предоплатой. Часто мошенники арендуют жилье, а потом его пересдают. Поэтому и времени у них много. Это может быть солидный «владелец» или «владелица», которые идеально знают жилье. Они пригласят вас в квартиру, и не один раз. Все покажут-расскажут, а при заключении договора продемонстрируют паспорт, в котором будет соответствующая прописка. Это неудивительно, ведь при задержании у подозреваемых в «жилищных» аферах находили несколько паспортов и документов. Естественно, все они фальшивые.

Информационный развод. Его можно распознать еще на этапе поиска и рассмотрения предложений. На сайте недвижимости вы находите привлекательный вариант и звоните по указанным в объявлении контактах. Но выясняется, что эту квартиру уже сдали. Чтобы вас не расстраивать (или не терять клиента), аферист предложит каталог других вариантов, а предварительно попросит денег за «оказание информационных услуг». Как правило, варианты в каталоге «липовые», и доверять таким «консультантам» не стоит.

Полезные советы:

попросите показать вам платежки за газ или другие коммунальные услуги за последние несколько месяцев. Аферисту показывать будет нечего;

расспросите у соседей о владельце квартиры. Иногда мошенники используют психологическую уловку — их сообщник под видом жильца этого дома «случайно» встречает «владельца» с вами в подъезде и демонстрирует дружескую беседу. Они здороваются, пожимают друг другу руки и делают все, чтобы вы поверили, что арендодатель давно здесь живет и вообще очень хороший человек;