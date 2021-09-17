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Зеленский: олигархической ветви власти в Украине больше не будет

Зеленский: олигархической ветви власти в Украине больше не будет

Президент Зеленский поблагодарил нардепов, которые поддержали антиолигархический закон (законопроект № 5599), а также заверил, что олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

Об этом он написал в Telegram.

«Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется на принципах ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но фактом жизни в нашем государстве на протяжении многих лет было существование также олигархической ветви власти — группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи. Каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами. Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имело права это игнорировать — никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах, ни тем более сейчас», — пишет он.

По его словам, благодаря закону Украина «получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством. Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят… Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная — да. А для олигархов путь единственный — стать чистым бизнесом», — заверил он.

Справка Finance.ua:

  • 23 сентября Верховная Рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект № 5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.
  • Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
По материалам Finance.UA
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