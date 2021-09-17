Рынок ИT в Харькове за год продаст услуг на $1,5 млрд (исследование)

За два года пандемии ИT-индустрия в Харькове выросла на 29%, а ее суммарный объем продаж в 2021 году ожидается на уровне $1,5 млрд, обеспечив рост на 53% по сравнению с 2019 годом.

Об этом свидетельствуют результаты исследования ИT-отрасли Kharkiv IT Research 2021, проведенного при участии компании KPMG.

Традиционно по количеству ИТ-компаний и ИТ-специалистов Харьков уверенно опережает другие ИТ-локации страны, уступая лишь столице. По концентрации ИТ-специалистов Харьков находится на равных с Киевом позициях. По состоянию на середину 2021 года в Харькове ведут активную деятельность 511 ИТ-компаний, которые сотрудничают с 45 тыс. специалистов различных специализаций.

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Аналитики отмечают, что главной особенностью харьковского ИТ-рынка является многообразие ИТ-компаний разных типов и масштабов: как большого и среднего сервисного бизнеса, например NIX, Softserve, EPAM Ukraine, Sigma Software, CodeIT, так и представителей ИТ-консалтинга вроде AltexSoft. То, что динамика роста объема индустрии в денежном измерении значительно опережает рост в количестве специалистов, наглядно демонстрирует, что харьковское ИТ-сообщество создает все более сложные ИТ-решения и ИТ-продукты со значительной добавленной стоимостью.

Направления ИТ-рынка Харькова. Более 95% продаж ИТ-индустрии – это экспорт ИТ-решений и ИТ-продуктов на рынки США (78%), в страны Европейского Союза (15%) и Израиль.

За последние два года главными направлениями ИТ-услуг харьковских компаний стали следующие сферы:

медицина;

электронная коммерция;

образование;

страхование;

розничная торговля.

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Разработка сервисов для медиа, развлекательных программ и игр, услуги для банкинга, финтех-сервисов, в области телекома, логистики и производств также являются традиционно сильными сторонами ИТ-компаний Харькова.

Сколько налогов платят в бюджет? ИТ-отрасль за последние годы стала лидером не только по объемам валютной выручки, но и по объему налогов, которые она генерирует. По оценкам KPMG, объем всех налогов, которые получает государство от деятельности ИТ-отрасли Харькова, достигнет отметки почти 12 млрд грн в 2021 году, а к 2026 увеличится до 16 млрд грн поступлений по базовому прогнозу.

ИТ-индустрия уже сформировала мощный средний класс молодых, но очень амбициозных и неравнодушных к миру людей. Среднее вознаграждение ИТ-специалиста в Харькове равно эквиваленту $2260.

Кроме того, каждый ИТ-специалист создает 3,5 рабочих места, поэтому только в Харьковском регионе благодаря мощному ИТ-сообществу постоянную работу дополнительно имеют почти 160 тыс. человек в разных сферах, от строительства жилья и офисов до отрасли бытовых услуг, магазинов, школ и детсадов.

Почему специалисты выбирают Харьков? Результаты исследования характеризуют Харьков как благоприятный регион для развития карьеры в ИТ. Молодые специалисты выбирают Харьковский регион по следующим показателям:

получение качественного образования в ИТ-сфере;

многообразие возможностей для профессионального развития;

развитая инфраструктура и мультикультурность города.

Следует отметить, что за два года стиль жизни и работы ИТ-компаний и специалистов очень изменился. Сейчас более 50% ИТ-специалистов все еще работают в удаленном режиме, но уже вновь ощущается нехватка качественных офисных пространств.

А самым главным вызовом, который может сдержать рост ИТ в Украине, кроме неопределенности в отношении налоговой и регуляторной нагрузки, является значительный дефицит человеческого капитала, ведь спрос на ИТ-специалистов всех уровней в 2021 году значительно превышает предложение.

Справка Finance.ua:

по данным портала grc.ua средние зарплаты ИT-специалистов в крупных городах таковы: Киев – 64 800 грн, Одесса – 50 300 грн, Харьков – 58 400 грн, Днепр – 55 500 грн, Львов – 68 500 грн;