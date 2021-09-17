ТОП-5 ошибок при поиске работы

Найти хорошую работу не так просто, как казалось. Однако иногда соискатель сам отдаляет себя от желанной вакансии. Специалисты work.ua назвали 5 самых популярных ошибок при поиске работы.

Ошибка № 1. Не создавать и не обновлять резюме. Резюме — это главный способ обратить внимание рекрутера на свою кандидатуру. Откликнуться на вакансию, просто написав свое имя и контакты, конечно, можно. Но это будет менее результативно — вы сразу проиграете на фоне конкурентов, которые не поленились и все-таки создали такой документ. Очень вероятно, что рекрутер и вовсе вам не позвонит.

Но даже когда резюме у вас есть, не забывайте его дополнять и обновлять. Обычно люди меняют работу раз в 1-2 года, и если свое резюме вы создали в 2019, то сейчас информация в нем уже устарела: у вас появились новые умения и навыки, может, вы даже сменили сферу деятельности да и размер желаемой зарплаты уже другой.

Об интересных вакансиях и рынке труда в Украине и за рубежом мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Присоединяйтесь, чтобы не пропустить важного! 🤫

А если вы размещаете резюме на сайте поиска работы, то обновлять его нужно еще и для того, чтобы подняться в результатах поиска по базе кандидатов.

Ошибка № 2. Не проверить свои соцсети. Сейчас многие рекрутеры просматривают не только резюме соискателей на работу, но и их страницы в социальных сетях. Учитывайте это и обязательно просмотрите свои записи и фотографии, прежде чем начинать поиск работы.

Ошибка № 3. Хамить на собеседовании. Невежливых и скандальных кандидатов на работу, конечно же, никто не возьмет.

Иногда рекрутеры могут по несколько раз переспросить по сути одно и то же, требовать от вас уточнений, якобы пытаясь поймать на лжи. А на некоторые должности и вовсе проводят так называемые «стрессовые собеседования» — во время такой встречи соискателя пытаются разозлить, чтобы проверить его стрессоустойчивость.

Вам нужно сохранять спокойствие и ни в коем случае не грубить собеседнику. Если вопрос кажется вам неуместным, слишком личным, свои границы можно отстоять с достоинством, не переходя на резкий тон.

Ошибка № 4. Ругать старых коллег и начальство. Да, ваш бывший начальник мог поступить с вами нехорошо. Если бы все было прекрасно, то вы вряд ли бы искали сейчас новую работу. При этом концентрироваться на негативе в рассказе о том, почему вы уволились с предыдущего места, не стоит.

Читайте также: Ищу работу: пятерка высокооплачиваемых вакансий сентября

Даже если уйти пришлось со скандалом и без выходного пособия, называть бывшего руководителя последними словами мы не советуем. Спросят об увольнении с предыдущего места — рассказывайте как есть, но без оценок. Рекрутеры и так поймут, если бывший босс или коллеги были несправедливы к вам.

Ошибка № 5. Записываться в добровольное рабство. Соглашаясь на сомнительные предложения работодателей, вы хорошую работу точно не найдете. Во время телефонного разговора или на собеседовании вам предлагают заплатить за трудоустройство, выполнять обязанности сразу нескольких специалистов за минимальную зарплату, и вы отвечаете «да, конечно»? Тогда будьте готовы через 2 месяца, если не раньше, снова начинать поиски, ведь очень вероятно, что перед вами не самая честная компания.

По сути, ошибка № 5 — это обесценивать себя при трудоустройстве. Не делайте так, если хотите удачно найти работу, построить хорошую карьеру и быть счастливыми на работе.