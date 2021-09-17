В Киеве вернут штрафы за нарушение карантина

23 сентября Киев и вся Украина окажутся в “желтой” зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина.

По словам Рубана, столичная Госпотребслужба начнет снова штрафовать за нарушение санитарных и противоэпидемических требований уже с четверга, 23 сентября.

Кого будут штрафовать. Госпотребслужба будет проверять и привлекать к ответственности за нарушение карантина только столичные учреждения. Граждан служба штрафовать не может, потому что это компетенция полиции.

В случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

Документы подтверждают право на проведение проверки. Должностные лица контролирующего органа имеют право приступить к проведению документальной выездной проверки (плановой/внеплановой), фактической проверки при наличии оснований для их проведения, определенных НКУ , и при условии предъявления или направления определенных документов.

на сегодняшний день каждый пятый украинец работает в теневом секторе экономики, однако теневая занятость сейчас имеет существенную тенденцию к уменьшению.

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