В Киеве вернут штрафы за нарушение карантина

23 сентября Киев и вся Украина окажутся в “желтой” зоне карантина. После этого в столице начнут снова штрафовать за нарушение карантина.
По словам Рубана, столичная Госпотребслужба начнет снова штрафовать за нарушение санитарных и противоэпидемических требований уже с четверга, 23 сентября.
Кого будут штрафовать. Госпотребслужба будет проверять и привлекать к ответственности за нарушение карантина только столичные учреждения. Граждан служба штрафовать не может, потому что это компетенция полиции.
В случае выявления нарушения, размер штрафа будет начинаться от 34 тысяч гривен.
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