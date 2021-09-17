Падение курса гривны и гиперинфляция: эксперт рассказал, что может ждать украинцев в 2022 году

Падение финансовых рынков на Западе может привести к падению курса гривны и гиперинфляции в 2022 году. Поэтому бюджет Украины должен быть готов к таким рискам.
Об этом рассказал бывший и.о. министра экономики Павел Кухта в эфире одного из ток-шоу.
Павел Кухта заявил, что бюджет Украины должен быть готов к рискам, в частности, и к падению фондовых рынков на Западе.
«Дефицит бюджета существенно уменьшается. Мы планируем отходить от ситуации, когда мы рискуем опять попасть в долговой кризис, снова получить обвал гривны. Мы все помним 2008 и 2009 год, 2014 и 2015 год. Когда мы перестаем наращивать долги — мы уходим от риска, что с нами это произойдет», — пояснил он.
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А также бывший и.о. министра экономики рассказал, в каком случае может начаться гиперинфляция.
«Финансовый кризис невозможно спрогнозировать, но риски есть. Бюджет должен быть устойчив к риску. Потому что, если он посыплется из-за падения мировых фондовых рынков, то снова упадет гривна, начнется гиперинфляция. Мы видим риски в Европе и мире. Если мы видим риски, то должны быть в защитной позиции», — отметил Кухта.
Напомним, 21 сентября министр финансов Сергей Марченко представил в Раде законопроект № 6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год.
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