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Налоговая амнистия принесла в госбюджет 1,5 млн грн за три недели, — Гетманцев

Налоговая амнистия принесла в госбюджет 1,5 млн грн за три недели, — Гетманцев

Со старта кампании по добровольному декларированию или подаче так называемой нулевой декларации (1 сентября 2021 года) государственный бюджет Украины уже получил 1,5 млн грн. В общей сложности украинцы задекларировали активов более чем на 30 млн грн.

Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в интервью для hromadske.

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Он признал, что «бума» нет, но его и не ожидали.

«Мы не ожидали в течение первого месяца какого-то бума. Люди видят, люди разбираются, что к чему, но количество ежедневно увеличивается», — сказал Гетманцев.

Он добавил, что весь процесс декларирования, включительно с открытием спецсчета и заполнения декларации, занимает несколько дней.

Напомним, что первые две добровольные декларации были поданы через пять дней после старта кампании.

«Налоговая амнистия» продлится год. Она предполагает добровольную подачу деклараций украинцами, с указанием имущества, которое ранее не облагалось налогами. С задекларированных ценностей нужно будет уплатить единоразовый сбор, что гарантирует декларанту освобождение от налогового преследования.

По материалам УБР
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