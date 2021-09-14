Рада предварительно упростила заключение срочных трудовых договоров

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции трудовых отношений». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал подробности.

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Как указано в пояснительной записке к документу №5388, принятие законопроекта снизит бюрократизацию трудовых отношений, уменьшит нагрузку на бизнес и будет способствовать легализации труда наемных работников.

Что это дает. Документ упрощает процедуры:

заключения срочного трудового договора и прохождения испытания при приеме на работу.

сокращает количество категорий, для которых не устанавливается испытательный срок.

Испытание не устанавливается в случае заключения трудового договора:

с лицом, не достигшим 18 лет;

с беременной женщиной;

с лицом с инвалидностью, направленным на работу в соответствии с рекомендацией медико-социальной экспертной комиссией;

если договор установлен на срок до 12 месяцев;

при принятии на работу в другую местность и при переводе на работу на другое предприятие, в учреждение, организацию, а также в других случаях, если это предусмотрено законодательством.

Срочный договор может заключаться не более чем на 5 лет.

Исключили статью, требующую согласовывать расторжение трудового договора по инициативе руководителя с профсоюзом.

За что работник несет материальную ответственность в полном размере: имущество и другие ценности были получены работником под отчет по разовой доверенности или по другому разовому документу.

В то же время для того, чтобы возложить материальную ответственность на работника, предприятие должно доказать, что он причинил прямой действительный имущественный вред, нарушив свои обязанности. Также работник не может нести материальную ответственность за причиненный прямой действительный имущественный ущерб вследствие действий, относящихся к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

Справка Finance.ua:

напомним, как ранее сообщало Минэкономики, на одного работодателя в Украине приходится пять неформальных работников. Наибольшее количество неоформленных работников выявлено в следующих отраслях: организация питания, сельское хозяйство и торговля.

должностные лица контролирующего органа имеют право приступить к проведению документальной выездной проверки (плановой/внеплановой), фактической проверке при наличии оснований для их проведения, определенных НКУ , и при условии предъявления или отправки определенных документов. Документы, подтверждающие право на проведение проверки.

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