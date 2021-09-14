Рада предварительно упростила заключение срочных трудовых договоров

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции трудовых отношений». Finance.ua как портал, заботящийся о ваших финансах, узнал подробности.
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Как указано в пояснительной записке к документу №5388, принятие законопроекта снизит бюрократизацию трудовых отношений, уменьшит нагрузку на бизнес и будет способствовать легализации труда наемных работников.
Что это дает. Документ упрощает процедуры:
Испытание не устанавливается в случае заключения трудового договора:
Срочный договор может заключаться не более чем на 5 лет.
Исключили статью, требующую согласовывать расторжение трудового договора по инициативе руководителя с профсоюзом.
За что работник несет материальную ответственность в полном размере: имущество и другие ценности были получены работником под отчет по разовой доверенности или по другому разовому документу.
В то же время для того, чтобы возложить материальную ответственность на работника, предприятие должно доказать, что он причинил прямой действительный имущественный вред, нарушив свои обязанности. Также работник не может нести материальную ответственность за причиненный прямой действительный имущественный ущерб вследствие действий, относящихся к категории нормального производственно-хозяйственного риска.
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