Сколько выплатили в августе вкладчикам неплатежеспособных банков

Finance.ua как портал, который заботится о ваших средствах, узнал от Фонда гарантирования вкладов, что в августе 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 10,9 млн грн.

По состоянию на 1 сентября 2021 года в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывался 71 действующий банк.

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На начало сентября 2021 года продолжается ликвидация 46 неплатежеспособных банков, ликвидация 51 банка завершена.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом на 1 сентября 2021 года, составила 17 802,2 млн грн. От регулярного сбора в Фонд в январе-августе 2021 года поступило 3 384,7 млн грн.

В августе 2021 года выплаты гарантированного возмещения вкладчикам банков, находящихся в управлении Фонда, составили 10,9 млн грн. В целом в течение января-августа 2021 года вкладчики неплатежеспособных банков в рамках гарантированной суммы получили 412,7 млн грн.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов физлиц ожидает увеличения гарантированной суммы возмещения вкладов до 600 тысяч грн с 2023 года, однако не отказывается от ее увеличения в будущем до 800 тысяч грн в зависимости от финансового состояния Фонда.

Справка Finance.ua:

АО «КБ «Земельный Капитал» был отнесен к категории неплатежеспособных, Фондом гарантирования вкладов было принято решение о введении в банке временной администрации сроком на один месяц с 12 августа 2021 года по 11 сентября 2021 года включительно.