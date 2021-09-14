Аренда жилья с правом выкупа: что это такое и на что обратить внимание

Иметь собственное жилье – это мечта многих людей, однако приобрести его, оплатив полностью всю сумму, может себе позволить далеко не каждый.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, решил рассказать об особенностях заключения договора аренды жилья с правом выкупа.

Как объясняет Координационный центр по оказанию правовой помощи, по договору аренды жилья с выкупом одна сторона – предприятие-арендодатель передает другой стороне – физическому лицу жилье за плату на долговременный срок, по истечении которого или досрочно, при условии полной уплаты арендных платежей, жилье переходит в собственность арендатора.

Что это значит. Это аренда жилья на длительный срок, но отличие от обычной аренды – это то, что ежемесячная плата засчитывается в общую стоимость жилья. То есть человек проживает в квартире сразу после подписания договора, а в конце срока после оплаты остаточной стоимости может оформить право собственности на недвижимость.

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“Аренда жилья с правом выкупа удостоверяется только заключенным письменным договором. При этом объектом аренды может быть квартира или ее часть, жилой дом или его часть, которые предназначаются и пригодны для постоянного проживания в них”, – объясняют эксперты.

Особенности договора аренды жилья с правом выкупа:

наименование сторон;

характеристики жилья, в отношении которого устанавливаются отношения аренды с выкупом;

срок, на который заключается договор;

размеры, порядок формирования, способ, форма и сроки внесения арендных платежей и условия их пересмотра;

условия досрочного расторжения договора;

порядок возврата средств в случае досрочного расторжения или прекращения договора;

права и обязательства сторон;

ответственность сторон.

Расторжение договора аренды жилья по праву выкупа производится в двух порядках:

добровольном и судебном.

При судебном порядке, договор может быть расторгнут по иску одной из сторон за невыполнение условий договора. В этом случае возврат средств осуществляется в соответствии с решением суда. При добровольном порядке, возврат средств осуществляется в соответствии с условиями договора.

В случае расторжения договора аренды арендатор и лица, которые проживают вместе с ним, подлежат выселению из жилья без предоставления им другого жилого помещения.

Как проверить предприятие-арендодателя:

для того, чтобы защитить себя от недобросовестного предприятия-арендодателя и не потерять свои деньги и жилье, лицо-арендатор может требовать ознакомиться с правоустанавливающими документами предприятия;

также, предприятие можно проверить через Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, через бесплатный запрос, зная код ЕГРПОУ или название предприятия;

проверить на добросовестность предприятие можно также через сайт «Судебная власть Украины», убедившись в наличии или отсутствии соответствующих судебных производств и решений суда.

Кроме этого, поскольку договор аренды жилья с выкупом подлежит обязательному нотариальному заверению, перед заключением и подписанием соглашения нотариус обязательно должен проверить все данные через соответствующие реестры для того, чтобы сделка была законной.