Аренда жилья с правом выкупа: что это такое и на что обратить внимание

Иметь собственное жилье – это мечта многих людей, однако приобрести его, оплатив полностью всю сумму, может себе позволить далеко не каждый.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, решил рассказать об особенностях заключения договора аренды жилья с правом выкупа.
Как объясняет Координационный центр по оказанию правовой помощи, по договору аренды жилья с выкупом одна сторона – предприятие-арендодатель передает другой стороне – физическому лицу жилье за плату на долговременный срок, по истечении которого или досрочно, при условии полной уплаты арендных платежей, жилье переходит в собственность арендатора.
Что это значит. Это аренда жилья на длительный срок, но отличие от обычной аренды – это то, что ежемесячная плата засчитывается в общую стоимость жилья. То есть человек проживает в квартире сразу после подписания договора, а в конце срока после оплаты остаточной стоимости может оформить право собственности на недвижимость.
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“Аренда жилья с правом выкупа удостоверяется только заключенным письменным договором. При этом объектом аренды может быть квартира или ее часть, жилой дом или его часть, которые предназначаются и пригодны для постоянного проживания в них”, – объясняют эксперты.
Особенности договора аренды жилья с правом выкупа:
Расторжение договора аренды жилья по праву выкупа производится в двух порядках:
При судебном порядке, договор может быть расторгнут по иску одной из сторон за невыполнение условий договора. В этом случае возврат средств осуществляется в соответствии с решением суда. При добровольном порядке, возврат средств осуществляется в соответствии с условиями договора.
В случае расторжения договора аренды арендатор и лица, которые проживают вместе с ним, подлежат выселению из жилья без предоставления им другого жилого помещения.
Как проверить предприятие-арендодателя:
Кроме этого, поскольку договор аренды жилья с выкупом подлежит обязательному нотариальному заверению, перед заключением и подписанием соглашения нотариус обязательно должен проверить все данные через соответствующие реестры для того, чтобы сделка была законной.
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