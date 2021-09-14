Франция выплатит домохозяйствам с низкими доходами по 100 евро на энергоносители

Правительство Франции в ответ на рост цен на энергоносители планирует выделить в декабре по 100 евро для 5,8 млн домохозяйств, чтобы помочь им оплатить счета.

Об этом сообщает The Local.

Выплата будет назначена домохозяйствам, которые уже имеют право на участие в схеме chèвопросы énergie (энергетические чеки) – ежегодный платеж в размере от 48 до 277 евро, который помогает семьям с низкими доходами оплачивать счета за газ и электроэнергию.

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Схема открыта для всех резидентов Франции, а не только для граждан страны, чей доход ниже определенного уровня. Правительство решилось на этот шаг, поскольку миллионы людей во Франции испытывают последствия роста цен на энергоносители.

Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию в Европе взлетели до рекорда с 1999 года. Причиной стало снижение генерации ветровыми электростанциями.