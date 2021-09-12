0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 121 0

Разоблачили мошенников в подделке документов для получения «Карты поляка»: 2 тыс. евро с человека (фото)

Разоблачили мошенников в подделке документов для получения «Карты поляка»: 2 тыс. евро с человека (фото)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Киевской городской прокуратуры о деятельности мошенников, которые изготавливали поддельные документы для получения “Карты поляка”.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева разоблачили схему изготовления поддельных документов для выезда граждан Украины в Польшу с целью постоянного проживания (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины).

Преступную схему организовал житель Черкасской области по предварительному сговору с другими лицами. Под видом официальной деятельности участники схемы предлагали гражданам услуги, связанные с «поиском» польских корней, что имеет юридическое значение для последующего получения ими «Карты поляка» и документов на постоянное место жительства на территории Республики Польша.


Фото со страницы Киевской городской прокуратуры в Facebook

Вместе с тем, проведенными следственными (розыскными) действиями установлено, что участники противоправной деятельности, злоупотребляя доверием граждан и вводя их в заблуждение, изготавливали и передавали им поддельные документы, указывая при этом их оригинальное происхождение.


Фото со страницы Киевской городской прокуратуры в Facebook

Стоимость такой услуги составляла более 2000 евро.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов найдены орудия совершения уголовного преступления, денежные средства и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору противоправной деятельности, а также устанавливаются другие ее участники, в том числе среди госслужащих.

Справка Finance.ua:

  • СБУ разоблачила подпольные колл-центры, которые выманивали у людей данные для доступа к их банковским счетам.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.