Разоблачили мошенников в подделке документов для получения «Карты поляка»: 2 тыс. евро с человека (фото)

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал от Киевской городской прокуратуры о деятельности мошенников, которые изготавливали поддельные документы для получения “Карты поляка”.

При процессуальном руководстве Святошинской окружной прокуратуры города Киева разоблачили схему изготовления поддельных документов для выезда граждан Украины в Польшу с целью постоянного проживания (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 УК Украины).

Преступную схему организовал житель Черкасской области по предварительному сговору с другими лицами. Под видом официальной деятельности участники схемы предлагали гражданам услуги, связанные с «поиском» польских корней, что имеет юридическое значение для последующего получения ими «Карты поляка» и документов на постоянное место жительства на территории Республики Польша.



Фото со страницы Киевской городской прокуратуры в Facebook

Вместе с тем, проведенными следственными (розыскными) действиями установлено, что участники противоправной деятельности, злоупотребляя доверием граждан и вводя их в заблуждение, изготавливали и передавали им поддельные документы, указывая при этом их оригинальное происхождение.



Фото со страницы Киевской городской прокуратуры в Facebook

Стоимость такой услуги составляла более 2000 евро.

В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов найдены орудия совершения уголовного преступления, денежные средства и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность.

Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору противоправной деятельности, а также устанавливаются другие ее участники, в том числе среди госслужащих.

Справка Finance.ua: