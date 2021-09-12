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Регулятор в два раза повысил тариф на услуги поставщика «последней надежды»

Регулятор в два раза повысил тариф на услуги поставщика «последней надежды»

В IV квартале 2021 года тариф на услуги поставщика электроэнергии «последней надежды», которым является ГП «Укринтерэнерго», возрастет вдвое, до 1238 грн/МВт-час.

Соответствующее решение Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла на заседании 16 сентября.

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Уровень тарифа на услуги поставщика «последней надежды» в IV квартале 2021 года, то есть с 1 октября, составит 1238,17 грн МВт-час. (без НДС). В третьем квартале текущего года этот тариф составляет 613,16 грн МВт-час.

“Каждый квартал мы это делаем. К сожалению, цифра велика, и мы можем обсудить вопрос внесения изменений в методику расчета тарифа. Но сейчас она выходит такая, какая она есть», – отметил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

В частности, отмечается, что в соответствии с методикой расчета тарифа на услуги поставщика «последней надежды», НКРЭКУ обнародует тариф на услуги на официальном вебсайте не позднее чем за 5 дней до начала расчетного периода, на который установлен этот тариф.

Справка Finance.ua:

  • распоряжением Кабинета Министров №1023-р от 12 декабря 2018 года Государственное предприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» определено поставщиком «последней надежды» на период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2021 года.
По материалам Обозреватель
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