Morgan Stanley создаст подразделение криптоаналитики

Запуск новой структуры свидетельствует о признании растущего значения цифровых активов на мировых рынках, отметили в инвестиционном банке.

Инвестиционный банк Morgan Stanley создаст новое подразделение, которое будет заниматься аналитическими исследованиями в области цифровых активов и изучать, как они влияют на рынки акций и инструментов фиксированной доходности, сообщает Bloomberg. В Morgan Stanley отметили, что создание структуры для изучения криптовалют свидетельствует о принятии криптоактивов.

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«Запуск специальных исследований в области криптовалют — это признание растущего значения цифровых активов на мировых рынках», — подчеркнули в инвестиционном банке.

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Штаб-квартира подразделения будет расположена в Лондоне. Оно будет подчиняться главам аналитических групп по финансовым технологиям и платежам в США и Европе Джеймсу Фосетту и Адаму Вуду. Подразделение возглавит Шина Шах.

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В июне стало известно, что Morgan Stanley совместно с компаниями по управлению цифровыми активами New York Digital Investment Group (NYDIG) и FS Investments создаст биткоин-фонд для своих клиентов.

В марте Morgan Stanley стал первым крупным американским банком, который разрешил своим клиентам инвестировать в инструменты, основанные на криптовалюте. Весной клиенты банка получили доступ к трем биткоин-фондам.