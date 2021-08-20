В Индии хотят ввести налогообложение Bitcoin-бирж

В скором времени власти Индии планируют ввести налогообложение Bitcoin-бирж и операций с цифровыми активами вместо запрета криптовалют.
Об этом сообщает The Economic Times.
Читайте также: Рынок криптовалюты: как в странах мира регулируют виртуальные активы
По данным источников, это решение не означает признание криптовалют полноценным классом активов. Власти считают разумным облагать налогами приносящую прибыль деятельность, добавили в издании.
До конца 2021 года Резервный банк Индии (RBI) планирует провести испытания собственной цифровой валюты, по данным журналистов.
В то же время индийские криптовалютные биржи запустили рекламные кампании и раздачи цифровых активов к стартовавшему 10 сентября фестивальному сезону, пишет ET. Так, торговые платформы планируют привлечь новых розничных инвесторов.
Напомним, 7 сентября бывший заместитель управляющего RBI Рама Субраманиам Ганди заявил, что цифровые активы в Индии должны облагаться налогами в зависимости от способа их приобретения.
В июне СМИ узнали о планах властей страны ввести 2% налог на купленную на иностранных биржах криптовалюту. В июле журналисты сообщили о возможности введения дополнительного 18% налога для иностранных торговых платформ.
В январе в парламент Индии внесли законопроект, предполагающий запрет криптовалют. Однако документ так и не представили. В июне Bloomberg сообщил о планах правительства страны рассмотреть возможность регулирования класса цифровых активов.
По итогам 2020 года в Chainalysis оценили число криптоинвесторов в Индии в 15 млн человек, а стоимость принадлежащих им активов — в $38,8 млрд.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почти 53 миллиона: в сеть «слили» персональные данные украинцевВчера, 15:14 - 5769 7
Стало известно, когда собираются достроить Дарницкий мост7 ч. назад - 498 4
Цена на газ в Европе превысила 770 долларов3 ч. назад - 416 3
Испания продолжает повышать минимальную заработную плату, чтобы уменьшить разрыв между богатыми и беднымиПозавчера, 17:00 - 1316 3
Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 млн грн от инвесторовВчера, 16:30 - 1035 3
Почти 53 миллиона: в сеть «слили» персональные данные украинцевВчера, 15:14 - 5769 7
Топ-20 самых популярных б/у кроссоверов в УкраинеВчера, 20:00 - 5178
Банки изменили ставки: под какой процент можно разместить депозит4 ч. назад - 4836
С 2023 года мы будем знать обо всех зарубежных активах наших граждан, — ГетманцевВчера, 15:44 - 1625 1
Цены на iPhone 12 снизили на сотни долларов перед выходом iPhone 139 ч. назад - 1566
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)4 ч. назад - 26
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)Вчера, 11:33 - 413 1
Роботы-патрульные начали следить за порядком в СингапуреПозавчера, 11:56 - 274
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 608 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1876