0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

В Индии хотят ввести налогообложение Bitcoin-бирж

В Индии хотят ввести налогообложение Bitcoin-бирж

В скором времени власти Индии планируют ввести налогообложение Bitcoin-бирж и операций с цифровыми активами вместо запрета криптовалют.

Об этом сообщает The Economic Times.

Читайте также: Рынок криптовалюты: как в странах мира регулируют виртуальные активы

По данным источников, это решение не означает признание криптовалют полноценным классом активов. Власти считают разумным облагать налогами приносящую прибыль деятельность, добавили в издании.

До конца 2021 года Резервный банк Индии (RBI) планирует провести испытания собственной цифровой валюты, по данным журналистов.

В то же время индийские криптовалютные биржи запустили рекламные кампании и раздачи цифровых активов к стартовавшему 10 сентября фестивальному сезону, пишет ET. Так, торговые платформы планируют привлечь новых розничных инвесторов.

Напомним, 7 сентября бывший заместитель управляющего RBI Рама Субраманиам Ганди заявил, что цифровые активы в Индии должны облагаться налогами в зависимости от способа их приобретения.

В июне СМИ узнали о планах властей страны ввести 2% налог на купленную на иностранных биржах криптовалюту. В июле журналисты сообщили о возможности введения дополнительного 18% налога для иностранных торговых платформ.

В январе в парламент Индии внесли законопроект, предполагающий запрет криптовалют. Однако документ так и не представили. В июне Bloomberg сообщил о планах правительства страны рассмотреть возможность регулирования класса цифровых активов.

По итогам 2020 года в Chainalysis оценили число криптоинвесторов в Индии в 15 млн человек, а стоимость принадлежащих им активов — в $38,8 млрд.

По материалам Forklog
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.