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Рынок криптовалюты: как в странах мира регулируют виртуальные активы

Рынок криптовалюты: как в странах мира регулируют виртуальные активы

Верховная Рада приняла закон о виртуальных активах, который легализует рынок криптовалюты в Украине. После вступления закона в силу криптовалюта получит юридический статус, а участники рынка – защиту и возможность работать в правовом поле. Регулировать рынок будет Министерство цифровой трансформации.

При этом, как подчеркнули в Нацбанке, единственным законным средством платежа в стране остается гривна.

Сальвадор 7 сентября стал первой в мире страной, где Bitcoin стал официальным средством платежа наравне с обычной валютой. Теперь цены в стране могут устанавливать в Bitcoin, в криптовалюте можно будет платить налоги. Также обмен Bitcoin не будет облагаться налогом.

Легальным платежным средством криптовалюта признана в Японии, Швеции, Германии. При этом в Японии компании должны платить налог от продажи криптовалюты, а в Германии покупки, оплаченные виртуальной валютой, от налогообложения освобождены.

В Болгарии криптовалюта признана финансовым активом. В Беларуси разрешено проводить с криптовалютой процедуру обмена, покупки или продажи, передачи по наследству и хранения в специальных кошельках.

В Польше разрешена продажа и майнинг криптовалюты, но поставщики виртуальных активов подлежат государственной регистрации. В России криптовалюта признана средством платежей, инвестиций и накоплений.

В Швейцарии криптовалюта приравнена к иностранным валютам – операции с ней освобождены от НДС, но облагаются налогом как имущество. В Финляндии криптовалюта определяется как финансовый инструмент, операции с ними считаются частными сделками и освобождены от НДС.

В США криптовалюта признана ценными бумагами в цифровой форме. Ее можно использовать как средство обмена, единицу учета или способ накопления. Отметим, что в стране установлено около 23 тысяч банкоматов, принимающих Bitcoin – это 86% от их общего количества в мире. На втором месте по количеству таких банкоматов находится Канада – там их около 1,8 тысяч.

В Хорватии, Киргизии, Индонезии и Литве криптовалюта не признана легальным средством платежа, а в Боливии и Бангладеш ее обращение вовсе запрещено.


Инфографика: «Слово и дело»

По материалам Слово и Дело
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