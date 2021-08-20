0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 48 0

«Укрпочта» хочет поучаствовать в торговле землей, а также поставлять газ и электроэнергию

«Укрпочта» хочет поучаствовать в торговле землей, а также поставлять газ и электроэнергию

Госпредприятие «Укрпочта» планирует предоставлять банковские услуги населению в тех населенных пунктах, где нет банковских учреждений, но имеется земля.

Об этом в ходе презентации передвижных отделений «Укрпочты» сообщил гендиректор госпредприятия Игорь Смелянский в комментарии Delo.ua.

Читайте также: Глава Укрпочты рассказал о сокращении штатов и нежелании персонала работать на полную ставку

«Очень надеюсь, что „Укрпочта“ сможет завершить покупку банка, и это впервые будет на 100% территории. Сейчас банковские отделения и банкоматы доступны только в 4% населенных пунктов. Это то, что мы планируем. Как людям покупать землю, если 37% украинцев не имеют банковских счетов?» — отметил Смелянский.

При этом он подтвердил, что «Укрпочта» намерена торговать газом и электроэнергией.

«У нас есть лицензия на торговлю газом, потому что мы закупаем газ для собственных нужд. Когда сделаем цифровую инфраструктуру, тогда можно будет продавать газ, электричество. Главное — сделать структуру, чтобы продавать все что угодно: страховки, билеты на поезда. Главное — донести инфраструктуру до 100% населения», — подчеркнул Смелянский.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.