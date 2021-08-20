«Укрпочта» хочет поучаствовать в торговле землей, а также поставлять газ и электроэнергию

Госпредприятие «Укрпочта» планирует предоставлять банковские услуги населению в тех населенных пунктах, где нет банковских учреждений, но имеется земля.

Об этом в ходе презентации передвижных отделений «Укрпочты» сообщил гендиректор госпредприятия Игорь Смелянский в комментарии Delo.ua.

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«Очень надеюсь, что „Укрпочта“ сможет завершить покупку банка, и это впервые будет на 100% территории. Сейчас банковские отделения и банкоматы доступны только в 4% населенных пунктов. Это то, что мы планируем. Как людям покупать землю, если 37% украинцев не имеют банковских счетов?» — отметил Смелянский.

При этом он подтвердил, что «Укрпочта» намерена торговать газом и электроэнергией.

«У нас есть лицензия на торговлю газом, потому что мы закупаем газ для собственных нужд. Когда сделаем цифровую инфраструктуру, тогда можно будет продавать газ, электричество. Главное — сделать структуру, чтобы продавать все что угодно: страховки, билеты на поезда. Главное — донести инфраструктуру до 100% населения», — подчеркнул Смелянский.