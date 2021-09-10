С 2023 года мы будем знать обо всех зарубежных активах наших граждан, — Гетманцев

В Украине стартовало добровольное декларирование доходов граждан, которое продлится до сентября 2022 года.
Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев объяснил все нюансы налоговой амнистии и уточнил, сколько налога придется уплатить и от чего зависит на его размер.
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«Налоговая амнистия — это не о ревизия чьего-то имущества. Никто не может прийти к человеку и спросить у него о происхождении квартиры, машины, дома и 100 тысяч долларов. Ни сегодня, ни завтра, ни через 10 лет. То, что у человека сейчас — это ее законное имущество» — отметил он.
В чем суть амнистии. По словам Гетманцева, речь идет о «возможности получить от государства документ, который подтвердит следующее: твои деньги — легальны, из них уплачены налоги и ты можешь их использовать без ограничений. Иными словами — прийти и спросить, откуда у тебя появился этот дом, никто не может. Но, если ты этот дом когда-нибудь продашь, а за эти деньги захочешь купить другой, в таком случае у человека имеют право спросить — откуда у него деньги на приобретение. Чтобы человек мог объяснить происхождение средств, и нужна налоговая амнистия. Если человеку задают такой вопрос, он показывает налоговую декларацию, или у него есть легальные доходы на соответствующую сумму. Этого достаточно, чтобы больше вопросов не возникало».
Какой налог нужно уплатить за легализацию денег. Есть три ставки. Первая: общая — 5% от декларируемой суммы. Это общая ставка по всем активам, которые находятся на территории Украины. То есть денег, имущества и чего-либо, находящегося на территории нашей страны.
Вторая: 2,5%, если вы приобретете облигации внутреннего государственного займа. После 1 сентября вы их купили, задекларировали в декларации, оплатили 2,5% и спокойно дальше живете.
Третья: на первое полугодие 7%, на второе 9% – это в отношении активов, находящихся за рубежом. Их можно не возвращать. Если вы их вернете, то будет 5%.
Пример. У вас есть квартира в Болгарии, вы декларируете, и из ее стоимости, которую нужно доказать договору о приобретении, оценке или любым другим образом (в законе прописаны разные варианты), из этой стоимости вы платите в течение первого полугодия амнистии 7%, а если декларуете во втором — 9%. «Если речь идет об имуществе, находящемся на территории Украины, мы вообще не требуем доказательств его стоимости», — отметил нардеп.
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