Экспорт пшеницы в 2024/25 МГ составил 15,6 млн тонн — Минагрополитики Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Экспорт пшеницы в 2024/25 МГ составил 15,6 млн тонн — Минагрополитики

Украина по состоянию на 25 июня с начала 2024—2025 маркетингового года (июль-июнь) экспортировала 40,314 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,942 млн тонн было отгружено с начала текущего месяца.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на Государственную таможенную службу.

Согласно сообщению, по состоянию на 28 июня прошлого года общий показатель отгрузок оценивался в 50,553 млн тонн, в том числе 3,621 млн тонн в июне.

При этом с начала текущего сезона экспортировано пшеницы — 15,641 млн тонн (в 2023/24 МГ — 18,3 млн тонн), ячменя — 2,318 млн тонн (2,477 млн ​​тонн), ржи — 10,8 тыс. тонн (1,6 тыс. тонн), кукурузы — 21,759 млн тонн (29,233 млн тонн).

Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 25 июня оценивается в 69,7 тыс. тонн (в 2023/24 МГ — 97,8 тыс. тонн), в том числе пшеничного — 65,2 тыс. тонн (92,4 тыс. тонн).

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