Экспорт пшеницы в 2024/25 МГ составил 15,6 млн тонн — Минагрополитики — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт пшеницы в 2024/25 МГ составил 15,6 млн тонн — Минагрополитики

Казна и Политика
6
Экспорт пшеницы в 2024/25 МГ составил 15,6 млн тонн — Минагрополитики
Экспорт пшеницы в 2024/25 МГ составил 15,6 млн тонн — Минагрополитики
Украина по состоянию на 25 июня с начала 2024—2025 маркетингового года (июль-июнь) экспортировала 40,314 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,942 млн тонн было отгружено с начала текущего месяца.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на Государственную таможенную службу.
Согласно сообщению, по состоянию на 28 июня прошлого года общий показатель отгрузок оценивался в 50,553 млн тонн, в том числе 3,621 млн тонн в июне.
При этом с начала текущего сезона экспортировано пшеницы — 15,641 млн тонн (в 2023/24 МГ — 18,3 млн тонн), ячменя — 2,318 млн тонн (2,477 млн ​​тонн), ржи — 10,8 тыс. тонн (1,6 тыс. тонн), кукурузы — 21,759 млн тонн (29,233 млн тонн).
Общий экспорт украинской муки с начала сезона по состоянию на 25 июня оценивается в 69,7 тыс. тонн (в 2023/24 МГ — 97,8 тыс. тонн), в том числе пшеничного — 65,2 тыс. тонн (92,4 тыс. тонн).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems