Украина получит новейшие тактические багги Ermine — Finance.ua
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Украина получит новейшие тактические багги Ermine

Казна и Политика
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Украина получит тактические багги Ermine. Контракт был подписан во время саммита НАТО, а первые поставки ожидаются в 2026 году.
Об этом сообщает пресс-релиз Rheinmetall.
Нидерланды профинансируют производство багги Ermine для нужд ВСУ, которые произведет немецкий оружейный концерн Rheinmetall.
Соглашение было подписано 24 июня во время саммита НАТО в Гааге. Исполнителем заказа выступит дочернее предприятие Rheinmetall Defence Nederland. Поставки новой техники ожидаются в 2026 году.
Ermine — это новое поколение легких тактических автомобилей, предназначенных прежде всего для проведения эвакуационных операций в непосредственной близости к линии фронта. Эти мобильные платформы позволяют быстро и эффективно транспортировать раненых, действуя в сложных боевых условиях.
Украина станет первой страной в мире, которая получит багги Ermine. В Rheinmetall отмечают, что новая техника значительно повысит мобильность и оперативные возможности подразделений, работающих в самых опасных зонах.
По материалам:
РБК-Україна
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