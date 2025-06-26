Украина получит новейшие тактические багги Ermine — Finance.ua

Украина получит новейшие тактические багги Ermine Сегодня 23:54 — Казна и Политика

Украина получит тактические багги Ermine. Контракт был подписан во время саммита НАТО, а первые поставки ожидаются в 2026 году.

Об этом сообщает пресс-релиз Rheinmetall.

Нидерланды профинансируют производство багги Ermine для нужд ВСУ, которые произведет немецкий оружейный концерн Rheinmetall.

Соглашение было подписано 24 июня во время саммита НАТО в Гааге. Исполнителем заказа выступит дочернее предприятие Rheinmetall Defence Nederland. Поставки новой техники ожидаются в 2026 году.

Ermine — это новое поколение легких тактических автомобилей, предназначенных прежде всего для проведения эвакуационных операций в непосредственной близости к линии фронта. Эти мобильные платформы позволяют быстро и эффективно транспортировать раненых, действуя в сложных боевых условиях.

Украина станет первой страной в мире, которая получит багги Ermine. В Rheinmetall отмечают, что новая техника значительно повысит мобильность и оперативные возможности подразделений, работающих в самых опасных зонах.

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