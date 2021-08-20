Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Finance.ua как портал, который знает все о сбережениях, рассказывает, в какие финучреждения украинцы несут свои деньги.
По состоянию на 1 августа 2021 года в 71 банке – участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.
Пятерка банков, которым украинцы доверили деньги:
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