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Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Finance.ua как портал, который знает все о сбережениях, рассказывает, в какие финучреждения украинцы несут свои деньги.

По состоянию на 1 августа 2021 года в 71 банке – участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

Пятерка банков, которым украинцы доверили деньги:

  • больше всего вкладов в государственном ПриватБанке – 250 млрд грн при количестве вкладчиков 22,834 млн;
  • далее расположились банки с иностранным капиталом – Альфа-банк – 46,8 млрд грн (количество вкладчиков – 2,381 млн);
  • Райффайзен Банк – 42,9 млрд грн (2,539 млн вкладчиков);
  • УкрСиббанк – 33,4 млрд грн (2,313 млн вкладчиков);
  • ПУМБ – 31,5 млрд гривен (2,434 млн вкладчиков).

Справка Finance.ua:

  • по данным НБУ, чаще всего в банках население хранит суммы от 10 гривен до 100 тысяч гривен – таких на начало августа насчитывалось 28,2 млн на сумму 153,6 млрд гривен;
  • кстати, недавно в Украине также изменили определение понятия «вклад» и правила расчета суммы возмещения средств вкладчиков;
  • Фонд гарантирования вкладов физических лиц гарантирует возврат средств в пределах установленной законодательством суммы возмещения. Сегодня это 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке. По этой ссылке мы рассказываем, как получить гарантированное возмещение по вкладу в банке, который признан банкротом.

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По материалам Finance.UA
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