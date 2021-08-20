НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более полумиллиона гривен

По состоянию на 1 августа 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию относительно государственного Ощадбанка, который не входит в ФГВФЛ.
Об этом говорят данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, по суммам вклады распределяются следующим образом:
Напомним, с 5 августа изменился механизм удовлетворения требований кредиторов неплатежеспособных банков.
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