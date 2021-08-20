НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более полумиллиона гривен

По состоянию на 1 августа 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию относительно государственного Ощадбанка, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом говорят данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, по суммам вклады распределяются следующим образом:

до 10 гривен – 18,7 млн на сумму 23,3 млн гривен,

от 10 гривен до 100 тысяч гривен – 28,2 млн на сумму 153,6 млрд гривен,

от 100 тысяч гривен до 200 тысяч гривен – 604,3 тысяч на сумму 87,6 млрд гривен,

от 200 тысяч гривен до 500 тысяч гривен – 438,1 тысяч на сумму 124,8 млрд гривен,

более 500 тысяч гривен – 156,8 тысяч на сумму 258,7 млрд гривен.

Напомним, с 5 августа изменился механизм удовлетворения требований кредиторов неплатежеспособных банков.

Справка Finance.ua:

ранее в Украине также изменили определение понятия «вклад» и правила расчета суммы возмещения средств вкладчиков;

если вы решили хранить деньги на депозите в банке, в первую очередь убедитесь, что ваши деньги надежно защищены. Нужно убедиться, что средства, которые хранятся в банке, не превышают гарантированную сумму возмещения.

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