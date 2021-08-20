Получение гарантированного возмещения по вкладу в банке, который признан банкротом

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, как получить гарантированное возмещение по вкладу в банке, который признан банкротом.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц гарантирует возврат средств в пределах установленной законодательством суммы возмещения. Сегодня это – 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке. А гарантии Фонда распространяются на вклады физических лиц, в т. ч. – физических лиц-предпринимателей.

Когда Фонд начинает выплату возмещения:

не позднее 20 рабочих дней со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка (для банков, база данных о вкладчиках которых содержит информацию о более чем 500 000 счетов, – не позднее 30 рабочих дней).

Если в это время в банке действует временная администрация, выплаты осуществляются по договорам, срок действия которых истек по состоянию на день начала вывода Фондом банка с рынка, и по договорам банковского счета (текущие счета).

После принятия решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка получить возмещение имеют право все вкладчики, вне зависимости от срока окончания действия договора.

Как Фонд осуществляет выплату средств вкладчикам:

через определенные банки-агенты;

вкладчик сам выбирает банк и отделение, в котором хочет получить гарантированное Фондом возмещение. Отправлять в Фонд заявления или любые другие документы для получения возмещения по вкладу не нужно, кроме отдельных случаев;

для получения средств вкладчику необходимо обратиться в банк-агент и предъявить паспорт и документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов (идентификационный номер).

Возмещение средств по вкладу в иностранной валюте происходит в национальной валюте Украины.

Справка Finance.ua:

В августе 2021 года в Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладов. Средства по сберегательным и депозитным сертификатам больше не возмещаются. В то же время, Фонд продолжает возмещать средства по именным сберегательным (депозитным) сертификатам банка, выданным до 30 июня 2021 года.

Правила расчета суммы возмещения средств также изменили:

Фонд возмещает средства в размере вклада, включая проценты, по состоянию на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка;

пересчет валютных вкладов осуществляется по официальному курсу НБУ , действовавшему в последний день перед началом вывода банка с рынка. Ранее эти расчеты осуществлялись по состоянию на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка;

, действовавшему в последний день перед началом вывода банка с рынка. Ранее эти расчеты осуществлялись по состоянию на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка; изменяются также сроки, когда возмещается вклад. Прекращается выплата гарантированного возмещения после утверждения ликвидационного баланса. Это означает, что процедура ликвидации завершилась.

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