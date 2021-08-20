Получение гарантированного возмещения по вкладу в банке, который признан банкротом

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, решил рассказать, как получить гарантированное возмещение по вкладу в банке, который признан банкротом.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц гарантирует возврат средств в пределах установленной законодательством суммы возмещения. Сегодня это – 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке. А гарантии Фонда распространяются на вклады физических лиц, в т. ч. – физических лиц-предпринимателей.
Когда Фонд начинает выплату возмещения:
Если в это время в банке действует временная администрация, выплаты осуществляются по договорам, срок действия которых истек по состоянию на день начала вывода Фондом банка с рынка, и по договорам банковского счета (текущие счета).
После принятия решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка получить возмещение имеют право все вкладчики, вне зависимости от срока окончания действия договора.
Как Фонд осуществляет выплату средств вкладчикам:
Возмещение средств по вкладу в иностранной валюте происходит в национальной валюте Украины.
В августе 2021 года в Украине изменили принцип выплат гарантированных вкладов. Средства по сберегательным и депозитным сертификатам больше не возмещаются. В то же время, Фонд продолжает возмещать средства по именным сберегательным (депозитным) сертификатам банка, выданным до 30 июня 2021 года.
Правила расчета суммы возмещения средств также изменили:
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