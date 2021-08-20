Электроэнергия в Украине подорожала на 50% - Оператор рынка

С 1 по 31 августа средневзвешенная цена электроэнергии в Украине на рынке «на сутки вперед» (РСВ) выросла на 52,5% – до 1958,6 грн за МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные госпредприятия «Оператор рынка».

Таким образом, за месяц стоимость электричества в объединенной энергосистеме страны выросла более чем на 50% как в пиковое время, так и во время низкой нагрузки на электросети.

В то же время на внутрисуточном рынке в торговой зоне «Объединенная энергосистема Украины» цена на электроэнергию за месяц выросла на 71%, до 2994 грн за МВт-ч.

В чем причины. Такой рост цен стал следствием решения Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о повышении максимальных предельных цен продажи электричества.

Цена электрической энергии в торговой зоне «Бурштынский остров», производящей электроэнергию для Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей, за месяц незначительно выросла — менее чем на 1% – и составила 1655,6 грн за МВт-ч.

При этом на внутрисуточном рынке цена электричества в течение августа выросла на 22%.

Справка Finance.ua:

Министерство энергетики продлило действие «черного списка» на рынке электроэнергии до 1 марта 2022 года;