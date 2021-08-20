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Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах в энергетике

Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере от 30 июля 2021 года.

Соответствующий указ № 452/2021 опубликован на сайте Президента.

В указанном решении СНБО правительству поручалось:

  • в двухнедельный срок провести анализ структуры собственности всех операторов систем распределения э/э и поставщиков универсальных услуг и установить их реальных конечных бенефициаров;
  • проверить достаточность выполненных мероприятий по отделению деятельности всех операторов систем распределения электроэнергии от деятельности по поставке э/э и принять меры по недопущению функционирования вертикально интегрированных субъектов хозяйствования.

Кабмину вместе с Фондом госимущества до 31 августа поручалось:

  • исключить из перечня объектов большой приватизации и малой приватизации принадлежащие государству пакеты акций операторов систем распределения электроэнергии с последующим определением Министерства энергетики Украины органом управления такими пакетами акций.

До 31 января 2022 года поручалось:

  • активизировать работу по повторному заключению договоров эксплуатации/аренды газораспределительных систем государственной собственности;
  • обеспечить проведение инвентаризации объектов газоснабжения, используемых для распределения природного газа, всех форм собственности.

До конца текущего года Фонду госимущества, Антимонопольному комитету и энергорегулятору поручалось обеспечить проведение в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере распределения природного газа.

Также Кабмину поручалось разработать ряд законодательных инициатив, среди которых:

  • законопроект о замене «зеленого» тарифа;
  • законопроект о создании энергетической биржи для продажи электроэнергии по двусторонним аукционам;
  • законопроект о корпоратизации Энергоатома;
  • законопроект о передаче долгов облгазов.

Также в Совете нацбезопасности настаивали на разработке плана установления справедливой стоимости электроэнергии для бытовых потребителей и переходе от товарного к финансовому механизму ПСО. Также предлагалось ввести наказание за безвозмездное потребление электричества и несвоевременные расчеты между участниками рынка электроэнергии.

Контроль за выполнением решения возложен на Секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

По материалам НВ
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