Зеленский ввел в действие решение СНБО об угрозах в энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины О мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере от 30 июля 2021 года.
Соответствующий указ № 452/2021 опубликован на сайте Президента.
В указанном решении СНБО правительству поручалось:
Кабмину вместе с Фондом госимущества до 31 августа поручалось:
До 31 января 2022 года поручалось:
До конца текущего года Фонду госимущества, Антимонопольному комитету и энергорегулятору поручалось обеспечить проведение в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере распределения природного газа.
Также Кабмину поручалось разработать ряд законодательных инициатив, среди которых:
Также в Совете нацбезопасности настаивали на разработке плана установления справедливой стоимости электроэнергии для бытовых потребителей и переходе от товарного к финансовому механизму ПСО. Также предлагалось ввести наказание за безвозмездное потребление электричества и несвоевременные расчеты между участниками рынка электроэнергии.
Контроль за выполнением решения возложен на Секретаря СНБО. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Женщина с ирокезом. Visa купила NFT токен за $150 тысячПозавчера, 18:30 - 1485 6
Дмитрий Соболев: о шагах, которые могут помочь Украине преодолеть контрабанду4 ч. назад - 404 3
Компания «Укравтодора» за полгода получила 73,5 млн грн убытков4 ч. назад - 157 2
Поставщик «последней надежды» снова повысил цену на газ3 ч. назад - 688 2
На основании каких документов гражданам начисляется плата за землю: разъяснение ГНСПозавчера, 19:00 - 7073 1
Секрет успеха миллионеров: какая черта объединяет 90% богачейВчера, 17:19 - 3611
Какую недвижимость нужно указать при заполнении одноразовой добровольной декларации6 ч. назад - 2496
Когда выходят на пенсию граждане разных стран (инфографика)6 ч. назад - 2013 1
Кому не будут выдавать е-больничный — разъяснение Пенсионного фонда6 ч. назад - 1170
Раздел общего имущества супругов: спорные вопросыВчера, 20:01 - 986
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1093
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 672
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1943 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3342 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1348 5