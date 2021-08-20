Действие «черного списка» на рынке электроэнергии продлили до марта 2022 года

Министерство энергетики продлило действие «черного списка» на рынке электроэнергии до 1 марта 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства.

По словам первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко, «черный список» покупателей электрической энергии продемонстрировал эффективность как механизм предотвращения нарушений договорных условий на рынке двусторонних договоров.

«Со времени введения „черного списка“, по данным ГП „Гарантированный покупатель“, прекратились нарушения договорных условий со стороны участников рынка, которые бы стали основанием для внесения в этот список. „Черный список“ показал свою эффективность как один из превентивных механизмов», — сказал Власенко во время заседания аукционного комитета по продаже электроэнергии по двусторонним договорам.

Аукционный комитет принял решение продлить действие «черного списка» до 1 марта 2022 года.