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ГНС напомнила, когда нужно подать отчеты о контролируемых операциях

ГНС напомнила, когда нужно подать отчеты о контролируемых операциях

До 1 октября 2021 года налогоплательщикам нужно подать отчеты о контролируемых операциях за 2020 отчетный год и уведомления об участии в международной группе компаний.

Об этом напоминает Государственная налоговая служба.

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По данным ГНС, ежегодно налогоплательщики подают около 2,5 тыс. отчетов о контролируемых операциях на 2 трлн гривен.

Штрафы. Несмотря на то, что к налогоплательщикам, допустившим нарушения в подаче отчетов о контролируемых операциях, в период действия карантина штрафные санкции не применяются, обязанность по отчетности о контролируемых операциях – не отменена.

При этом, штрафные санкции имеют значительные размеры и могут достигать 300 размеров прожиточного минимума для трудоспособного лица и будут применяться ГНС после завершения действия карантина.

С целью определения фактов неподачи отчетности о контролируемых операциях и неполного отражения всех контролируемых операций в поданных отчетах, а также выявления рисков трансфертного ценообразования, ГНС использует данные ведущих мировых информационно-аналитических источников и информацию компетентных органов иностранных государств.

Проверки, которые уже провела Налоговая. Учитывая установленные факты несоответствия условий контролируемых операций принципу «вытянутой руки», ГНС в течение 2021 года уже завершено 14 проверок, по результатам которых доначислено 245 млн грн налога на прибыль и уменьшены убытки на 1,3 млрд гривен.

На данный момент ведутся 35 проверок контролируемых операций, расчетные доначисления по которым составляют 1,4 млрд грн налога на прибыль и уменьшение ущерба на 3,5 млрд гривен.

Работа в направлении отработки рисковых контролируемых операций продолжается. На сегодня уже отобрано 25 кейсов для проведения дальнейших контрольно-проверочных мероприятий, по которым занижение объекта налогообложения составляет около 4,3 млрд гривен.

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По материалам Finance.UA
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