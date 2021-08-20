В Минфине рассказали, что хотят сделать с программой «5-7-9%»

«5-7-9%» — одна из самых эффективных госпрограмм, и ее следует переформатировать так, чтобы большая часть кредитов шла на инвестиции в основной капитал.
Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко.
Читайте также: Минфин рассказал об эффективности кредитной программы «5-7-9%»
По словам руководителя ведомства, в период кризиса программа «5-7-9%» помогла украинским предпринимателям рефинансировать ранее полученные займы и получить необходимые для развития бизнеса оборотные средства.
В данном случае, констатирует Марченко, программа выполнила свою функцию, но в перспективе фокус должен быть установлен на инвестиционные цели.
«Это одна из самых эффективных программ. Для нас желательно переформатировать эту программу так, чтобы большинство кредитов шли на инвестиции в основной капитал», — отмечает министр.
По словам Марченко, несмотря на «дороговизну» программы, средства на ее реализацию закладываются в бюджет на следующий год.
Для того же, чтобы «5-7-9%» была не просто операционной, а позволяла развивать инвестиционные возможности, и рассматривается возможность ее переформатирования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько учителя зарабатывают в Украине и других европейских государствах8 ч. назад - 615 6
Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимумаВчера, 16:01 - 10640 5
«ДТЭК Энерго» и «Центрэнерго» договорились о поставке в ближайшие месяцы 75 тыс. тонн угля из США10 ч. назад - 137 2
Цены на уголь в Европе выросли до 4000 грн за тонну2 ч. назад - 83 1
Наказание за недостоверное декларирование — опубликован текст закона3 ч. назад - 426 1
Средняя зарплата украинцев выросла до нового максимумаВчера, 16:01 - 10640 5
В мировой экономике произошла масштабная трансформацияВчера, 20:40 - 2070
Рейтинг самых популярных в мире автомобилей (инфографика)Вчера, 21:06 - 1248
Где в Украине строят больше всего жильяВчера, 17:00 - 928
Межбанк: курс доллара снова вырос - спекуляция или новая реальность?Вчера, 18:01 - 882
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 963
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 611
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 1788 6
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3160 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1290 5