В Минфине рассказали, что хотят сделать с программой «5-7-9%»

«5-7-9%» — одна из самых эффективных госпрограмм, и ее следует переформатировать так, чтобы большая часть кредитов шла на инвестиции в основной капитал.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко.

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По словам руководителя ведомства, в период кризиса программа «5-7-9%» помогла украинским предпринимателям рефинансировать ранее полученные займы и получить необходимые для развития бизнеса оборотные средства.

В данном случае, констатирует Марченко, программа выполнила свою функцию, но в перспективе фокус должен быть установлен на инвестиционные цели.

«Это одна из самых эффективных программ. Для нас желательно переформатировать эту программу так, чтобы большинство кредитов шли на инвестиции в основной капитал», — отмечает министр.

По словам Марченко, несмотря на «дороговизну» программы, средства на ее реализацию закладываются в бюджет на следующий год.

Для того же, чтобы «5-7-9%» была не просто операционной, а позволяла развивать инвестиционные возможности, и рассматривается возможность ее переформатирования.