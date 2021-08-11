Минфин рассказал об эффективности кредитной программы «5-7-9%»

По программе президента Владимира Зеленского «Доступные кредиты 5−7-9%» уполномоченные банки выдали уже 21 888 кредитов на общую сумму 57,6 млрд гривен.
Об этом идет речь в отчете Министерства финансов Украины относительно внедрения программы «5−7-9» по состоянию на 16 августа.
Как подчеркнула заместитель главы Офиса Президента Юлия Свириденко, программа «Доступные кредиты 5−7-9%» позволила предпринимателям преодолеть кризис.
«Значительную эффективность продемонстрировала предложенная главой государства программа „Доступные кредиты 5−7-9%“, за которыми обратились 12 тыс. предприятий. Это не просто возможность получить кредит на льготных условиях, но и сохранить рабочие места. И эти предприниматели не просто не сократили 200 тыс. работников, уже работавших у них на этапе, когда они делали заявку в банк, но и создали 15−17 тыс., по нашим оценкам, новых рабочих мест», — отметила Свириденко.
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