Банки на прошлой неделе выдали почти 900 млн гривен доступных кредитов

Уполномоченные банки с момента старта программы “Доступные кредиты 5-7-9%” по состоянию на 16 августа 2021 выдали кредитов на общую сумму 57,6 млрд грн, из них на прошлой неделе – 899 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
“За неделю уполномоченные банки государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 343 кредита на общую сумму 899 млн грн”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что с момента старта Программы уполномоченные банки выдали 21 888 кредитов на общую сумму 57,6 млрд грн.
Из них 20,5 млрд грн были выданы на рефинансирование ранее полученных кредитов, 7 млрд грн – на инвестиционные цели и 30 млрд грн – как антикризисные кредиты.
По состоянию на 16 августа 2021 Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 35 банками.
Инфографика: Минфин
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