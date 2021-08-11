Банки на прошлой неделе выдали почти 900 млн гривен доступных кредитов

Уполномоченные банки с момента старта программы “Доступные кредиты 5-7-9%” по состоянию на 16 августа 2021 выдали кредитов на общую сумму 57,6 млрд грн, из них на прошлой неделе – 899 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

“За неделю уполномоченные банки государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 343 кредита на общую сумму 899 млн грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с момента старта Программы уполномоченные банки выдали 21 888 кредитов на общую сумму 57,6 млрд грн.

Из них 20,5 млрд грн были выданы на рефинансирование ранее полученных кредитов, 7 млрд грн – на инвестиционные цели и 30 млрд грн – как антикризисные кредиты.

По состоянию на 16 августа 2021 Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве с 35 банками.



Инфографика: Минфин