Сколько стоят проверки владельцев земельных участков в Украине

Из-за того, что в настоящее время нотариусы проводят проверки покупателей и владельцев земель в ручном режиме, стоимость нотариальных услуг возросла до 10 тыс. грн.

Об этом в ходе заседания Земельного штаба сообщил народный депутат Украины, председатель подкомитета по вопросам земельных отношений Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Артем Нагаевский.

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В соответствии с Порядком проведения проверки соответствия приобретателя или владельца земельного участка сельскохозяйственного назначения требованиям, определенным статьей 130 Земельного кодекса Украины, нотариусы проводят проверки почти в ручном режиме.

Что это значит: вследствие этого механизм проверки занимает больше времени, что приводит к удорожанию нотариальных услуг.

“По информации, имеющейся у комитета, проверка длится около двух недель, а стоимость нотариальных услуг составляет около 10 тысяч гривен. Фактически покупатель возлагает эти расходы на продавца. И люди при стоимости земли в 1500 долларов за гектар вынуждены занижать ее до 200-300 долларов за гектар. И это касается не только паев земель сельскохозяйственного назначения, но и садовых земельных участков, земель личных хозяйств», – сообщил Артем Нагаевский.

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По его словам, сейчас все необходимое для работы нотариусов имеется в электронной форме. По убеждению парламентария, была бы целесообразной разработка программного обеспечения с целью автоматизации проверок.