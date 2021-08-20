Ford удвоит производство электропикапа F-150 ввиду беспрецедентного спроса

Компания Ford, второй по величине автопроизводитель США, намерена вложить еще $850 млн в производство модели F-150 Lightning и выпустить в 2024 году не 40 000, а 80 000 электрических пикапов, спрос на которые оказался незапланированно высоким. Акции Ford выросли в понедельник на 1,3%, пишет HighTech Plus со ссылкой на Reuters.

«Мы были приятно удивлены спросом на Lightning», – заявил изданию информированный источник из руководства компанией.

По обновленным планам Ford, компания выпустит в 2022 году 15 000 единиц F-150 Lightning, в 2023-м – 55 000 единиц, а в 2024-м – 80 000. На 2025 год, когда на дорогах появится второе поколение Lightning, намечено 160 000 штук.

Второе поколение будет собрано на базе чисто электрической платформы TE1, в отличие от модифицированной платформы бензиновой F-150, которая используется сейчас.

Читайте также: Ford и General Motors судятся из-за названия своих автопилотов

Как сообщила компания, количество заказов на F-150 Lightning уже превысило 120 000.

Ford уже увеличивал выпуск F-150 Lightning в прошлом: в ноябре 2020 года объемы производства выросли на 50% по сравнению с предыдущими планами, а количество рабочих мест – на 350.