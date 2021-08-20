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Вынесен первый приговор за поддельные «ковидные» справки

Вынесен первый приговор за поддельные «ковидные» справки

За подделку справок о прохождении теста на ковид вынесен первый судебный приговор — 3 года условно.

Об этом сообщает Опендатабот.

В начале 2021 года жительница Волынской области организовала незаконный бизнес. Печатая на принтере «ковидные» справки с реквизитами лаборатории ООО «Медлаб», она ставила на них поддельный штамп и подпись несуществующего врача, фотографировала и пересылала заказчикам через мессенджер Viber.

С февраля по март женщина изготовила таким образом более 40 документов, которые снимали с их обладателей необходимость пребывания на самоизоляции.

После установления личности мошенницы ей было вручено уведомление о подозрении и уже через три месяца — вынесен приговор. С учетом полного признания женщиной вины еще до суда, приговор был смягчен — три года условно, с минимальным испытательным сроком в один год, с необходимостью периодически появляться в орган пробации и обязательством сообщать туда о смене места проживания, работы или учебы. Плюс 4020 гривен процессуальных издержек.

Согласно той же статьи 358, ответственность предусматривается не только за изготовление, но и за использование заведомо поддельного документа. Это означает, что человек, пойманный с «липовой» справкой, становится фигурантом уголовного дела.

В зависимости от решения суда он может быть наказан:

  • штрафом до 850 грн.
  • арестом на срок до 6 месяцев.
  • ограничением свободы на срок до двух лет.

Справка Finance.ua:

  • в Украине с 1 июля в тестовом режиме можно получить COVID-сертификаты. Они будут выдаваться не только тем, кто получил полный курс вакцинации.
  • Украина предварительно договорилась с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса, однако с другими странами, в частности с США и Израилем, необходимо договариваться отдельно.
По материалам Finance.UA
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