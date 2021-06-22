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Кто и как может получить COVID-сертификаты в Украине

Кто и как может получить COVID-сертификаты в Украине

В Украине с 1 июля в тестовом режиме можно получить COVID-сертификаты. Они будут выдаваться не только тем, кто получил полный курс вакцинации.

Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина.

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По его словам, сгенерировать электронный сертификат в тестовом режиме можно на портале «Дія».

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«Если человек вакцинирован, то его данные есть в системе здравоохранения. Он может подать запрос через „Дію“, которая синхронизируется с охранной системой и извлечет данные», — отметил Родина.

В дальнейшем документ можно будет использовать для выезда за границу после взаимного признания COVID-сертификатов. Но для его получения необязательно проходить вакцинацию. Сертификат выдается на основании:

  • полного курса вакцинации — при этом некоторые страны ставят дополнительным условием то, что должно прийти несколько дней после второй прививки. Такой сертификат действует 180 дней;
  • отрицательного ПЦР-теста — будет действовать 72 часа с того момента, как был сдан тест, а не получены результаты;
  • задокументированного факта о выздоровлении от COVID-19. Действие сертификата будет 180 суток, его можно получить, если данные о болезни есть в электронной системе.

Справка Finance.ua:

  • Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования «ковидных сертификатов» «в приложении «Дія».
  • Украина предварительно договорилась с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса, однако с другими странами, в частности с США и Израилем, необходимо договариваться отдельно.
По материалам РБК-Украина
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