Кто и как может получить COVID-сертификаты в Украине

В Украине с 1 июля в тестовом режиме можно получить COVID-сертификаты. Они будут выдаваться не только тем, кто получил полный курс вакцинации.

Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина.

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По его словам, сгенерировать электронный сертификат в тестовом режиме можно на портале «Дія».

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«Если человек вакцинирован, то его данные есть в системе здравоохранения. Он может подать запрос через „Дію“, которая синхронизируется с охранной системой и извлечет данные», — отметил Родина.

В дальнейшем документ можно будет использовать для выезда за границу после взаимного признания COVID-сертификатов. Но для его получения необязательно проходить вакцинацию. Сертификат выдается на основании:

полного курса вакцинации — при этом некоторые страны ставят дополнительным условием то, что должно прийти несколько дней после второй прививки. Такой сертификат действует 180 дней;

отрицательного ПЦР -теста — будет действовать 72 часа с того момента, как был сдан тест, а не получены результаты;

-теста — будет действовать 72 часа с того момента, как был сдан тест, а не получены результаты; задокументированного факта о выздоровлении от COVID -19. Действие сертификата будет 180 суток, его можно получить, если данные о болезни есть в электронной системе.

Справка Finance.ua:

Ранее в Министерстве цифровой трансформации сообщили о начале бета-тестирования «ковидных сертификатов» «в приложении «Дія».