Кто и как может получить COVID-сертификаты в Украине

В Украине с 1 июля в тестовом режиме можно получить COVID-сертификаты. Они будут выдаваться не только тем, кто получил полный курс вакцинации.
Об этом на пресс-конференции рассказал гендиректор Центра общественного здоровья Роман Родина.
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По его словам, сгенерировать электронный сертификат в тестовом режиме можно на портале «Дія».
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«Если человек вакцинирован, то его данные есть в системе здравоохранения. Он может подать запрос через „Дію“, которая синхронизируется с охранной системой и извлечет данные», — отметил Родина.
В дальнейшем документ можно будет использовать для выезда за границу после взаимного признания COVID-сертификатов. Но для его получения необязательно проходить вакцинацию. Сертификат выдается на основании:
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