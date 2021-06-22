В Минздраве сообщили, какие страны признают украинские паспорта вакцинации

Украина предварительно договорилась с Евросоюзом о синхронизации сертификатов вакцинации от коронавируса, однако с другими странами, в частности с США и Израилем, необходимо договариваться отдельно.
Об этом в эфире телеканала Украина 24 рассказал заместитель главы Минздрава Ярослав Кучер.
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«Мы планируем в следующем месяце запускать через приложение „Дія“ именно выдачу сертификата для людей, которые получили две дозы вакцины. Я получил вторую, протестировал выдачу международного свидетельства на себе, причем делал это в разных местах, чтобы проверить, как это работает. Неплохо работает», — сказал он.
По его словам, Дія будет синхронизирована с системой E-Health. На границе с ЕС нужно будет показать пограничнику QR-код. Он просканирует его и проверит наличие сертификата.
Параллельно идет разработка сертификатов для тех, кто уже переболел.
«С ЕС будет договоренность, мы есть во всех рабочих группах, мы уже обменялись соответствующими ключами для проверки правильности и актуальности выданных сертификатов, мы протестировали некоторые вещи. Но с Израилем, США и другими странами, которые не в ЕС, надо будет договариваться отдельно. И этот процесс уже идет, этим занимается МИД. Сертификат будет действовать столько же, сколько в Европе. Там есть три срока. На следующей неделе уже будет финализирован нормативный документ, который это будет регулировать. Чтобы не было никаких спекуляций, то мы поговорим об этом уже во вторник», — сказал он.
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