Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению «Северным потоком-2»

Оператор ГТС Украины намерен предложить свои услуги по управлению российским газопроводом «Северный поток-2». Это стало возможно после сегодняшнего решения немецкого суда.

Об этом сообщает в Facebook глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

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В частности, соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос одного из пользователей о том, какие последствия могут быть у решения суда в Германии, который подтвердил, что «Северный поток-2» должен следовать нормам Третьего энергопакета ЕС.

«Предложим наши услуги по управлению „Северным потоком-2“ как реально независимый от РФ оператор ГТС», — отметил Макогон.

Напомним, сегодня Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение о том, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС, и ограничил «Газпром» в доступе к мощностям «Северного потока-2».