0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению «Северным потоком-2»

Оператор ГТС Украины предложит свои услуги по управлению «Северным потоком-2»

Оператор ГТС Украины намерен предложить свои услуги по управлению российским газопроводом «Северный поток-2». Это стало возможно после сегодняшнего решения немецкого суда.

Об этом сообщает в Facebook глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

Читайте также: Украина рассчитывает на меры ЕС для противодействия запуска Северного потока-2, – Шмыгаль

В частности, соответствующее заявление он сделал в ответ на вопрос одного из пользователей о том, какие последствия могут быть у решения суда в Германии, который подтвердил, что «Северный поток-2» должен следовать нормам Третьего энергопакета ЕС.

«Предложим наши услуги по управлению „Северным потоком-2“ как реально независимый от РФ оператор ГТС», — отметил Макогон.

Напомним, сегодня Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение о том, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС, и ограничил «Газпром» в доступе к мощностям «Северного потока-2».

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.