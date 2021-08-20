Суд в Германии ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу «Северный поток 2»

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение по жалобе компании-оператора Nord Steam 2 на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur. Суд решил, что газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы ЕС.
Об этом сообщает агентство Reuters.
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Таким образом, компания-оператор «Северного потока 2» должна стать независимой от «Газпрома». Кроме того, 50% пропускной способности газопровода должны стать доступны для других поставщиков. Поскольку «Газпром» обладает монополией на экспорт газа с территории России, это означает, что газопровод может быть использован только наполовину.
Ранее оператор Nord Steam 2 обжаловал решение Федерального сетевого агентства не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС. В Германии эти нормы регулируются соответствующим национальным законом.
Кроме «Газпрома» в консорциум по строительству «Северного потока — 2» также входят пять западных энергетических и нефтяных компаний, а именно Uniper, Wintershall-Dea, Royal Dutch Shell, OMV и Engie, которые вложили 50% в его финансирование.
Проект стоимостью 11 млрд долларов и пропускной способностью 55 млрд кубометров столкнулся с противодействием со стороны Вашингтона, а также Украины и Польши, которые уверены, что «Северный поток — 2» будет использован в качестве энергетического оружия Кремля.
Напомним, ранее Европейский суд постановил, что трубопровод Opal должен соответствовать правилам энергетики ЕС. Никаких исключений для Nord Stream-1 быть не должно. Таким образом, суд ограничил доступ «Газпрома» к газопроводу Opal на уровне 50%.
Газопровод OPAL мощностью 36 млрд кубометров газа в год был построен в августе 2011 года. Он связал «Северный поток» с европейской ГТС. В декабре 2016 года Польша обжаловала в суде Евросоюза решение Еврокомиссии о доступе российского «Газпрома» на 100% к газопроводу OPAL. К иску также присоединились правительства Литвы и Латвии, НАК «Нафтогаз Украины» и польский нефтегазовый оператор PGNiG.
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